Färjestad har vänt blad efter tränarbytet.

Nu öppnar kaptenen Linus Johansson upp om samtalet med Jörgen Jönsson efter sparkningen.

– Jörgen är fortfarande en helt underbar kille som man vill stötta, säger Johansson till TV4.

Linus Johansson berättar om samtalet med Jörgen Jönsson efter sparkningen. Foto: Bildbyrån

Det har gått ett par veckor sedan Färjestad fattade beslut att sparka huvudtränaren Jörgen Jönsson och sedan plocka in Cam Abbott som ersättare.

Inför lördagens match mot Timrå gästar FBK-kaptenen Linus Johansson, som just nu är skadad, i TV4-studion. Han öppnar då upp om känslorna efter sparkningen av Jörgen Jönsson.

– Till slut fick han gå och det är klart att jag som kapten och ledande spelare i Färjestad känner ett ansvar och att det är otroligt tråkigt för personen Jörgen, säger Linus Johansson i studion och menar att spelarna inte hade någon del i beslutet att gå skilda vägar med Jönsson:

– Vi visste inte om det förrän det var ute och beslutet var taget. Jag fick aldrig frågan av Rickard (Wallin) och om jag hade fått det så hade jag svarat att ”det har jag inte betalt för”.

Linus Johansson: ”Jag har pratat med Jörgen”

Enligt Linus Johansson har han haft flera samtal med Jörgen Jönsson under säsongens gång gällande lagets spel. Han berättar nu också att han har pratat med Jönsson efter att han fick sparken.

– Det har varit transparent och öppet hela tiden. Jag har pratat med Jörgen efteråt nu också och det jag sade till honom, jag har blivit sparkad som spelare själv, är att man måste fortsätta och gå vidare. Annars går det absolut inte bra, säger Johansson och berättar om samtalet med Jörgen Jönsson:

– Man vill bara prata. När jag spelade i Ryssland och fick sparken var det för hockeyspelaren Linus, förmodligen inte för personen. Det är en jäkla skillnad, och så är det här också. Detta var en sparkning som hockeytränare men Jörgen är fortfarande en helt underbar kille som man vill stötta.

Orden om Cam Abbott: ”Lätt att glömma”

Efter sparkningen av Jörgen Jönsson har Färjestad plockat in Cam Abbott som hans ersättare. Under Abbotts ledning har FBK hittills fått ett lyft. Just nu har laget två raka segrar efter 7-0 mot Brynäs och 3-2 efter straffar mot Luleå.

Linus Johansson beskriver också vad som kännetecknar Abbott och hans ledarskap.

– Han är ambitiös, mån om att hålla tider, taggad och energifull. Han har snackat om att man ska vara positiv, speciellt i läget där vi är nu. En grej som har fastnat hos mig är att vinna dagen. Det låter självklart men det är lätt att glömma bort också. Han är väldigt positiv och ger energi, säger Johansson i TV4:s studio.

Source: Linus Johansson @ Elite Prospects