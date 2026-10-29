Dubbla skador – i nya segern: "Oroväckande"

Cam Abbott fick se två av sina nyckelspelare utgå med skador.

Foto: Aron Broman/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Färjestad såg ut att kunna åka på sin första förlust efter ordinarie tid borta mot Brynäs då hemmalaget hade tagit ledningen med 3-1 under andra perioden i Gävle.

Sedan lyckades dock serieledarna resa sig. Jack Berglund reducerade först till 3-2 innan Viktor Lodin klev in i handlingarna. Storstjärnan, som varit dominant under hösten, kvitterade först till 3-3 och gav sedan också värmlänningarna ledningen. Färjestad vände underläge 1-3 till ledning med 4-3 efter att ha gjort tre mål på 3:22 minuter.

Allt var dock inte guld och gröna skogar för Färjestad.

Linus Johansson och Per Åslund skadade i Färjestad

I andra perioden fick tabellettan nämligen två (!) skador på viktiga spelare. Först klev Linus Johansson ut skadad efter en tackling av Bobby Trivigno. Johansson åkte själv av isen och klev ut i omklädningsrummet.

Senare i perioden var det dags för en annan veteran att kliva av. Det var Per Åslund som, av okänd anledning, också fick kasta in handduken. Åslund spelade inte under flera minuter och vid ett spelavbrott åkte han också av isen.

– Det är klart att det är oroväckande för Färjestads del, säger TV4-experten Fredrik Söderström.

Färjestad har redan skador på Marcus Johansson, Victor Ejdsell och Mikkel Eriksen. Nu klev alltså Linus Johansson och Per Åslund också av med skadekänningar och tränaren Cam Abbott bekräftade att duon inte kom till spel mer i matchen.

– Jag gillar hur vi studsar tillbaka efter 3-1. Det är unga killar som kliver fram. Vi får motgångar här med killar som kliver av och en lagkapten som har lämnat, men jag gillar hur vi svarar, sade Abbott till TV4 inför tredje perioden.

Hattrick av Viktor Lodin i segern

I tredje perioden fortsatte sedan Viktor Lodins dominans och han fullbordade ett hattrick för att utöka Färjestads ledning till 5-3. Brynäs gav dock inte upp utan fortsatte jaga i matchen och fick kontakt när Oskar Lindblom reducerade. Närmare än så kom dock aldrig Brynäs trots en stor forcering under slutet av matchen.

Färjestad kunde hålla undan och vinna matchen med 5-4. Värmlänningarna har nu tagit elva raka vinster och har tagit poäng i 13 raka matcher sedan säsongens start. Brynäs å sin sida har dock åkt på fyra raka förluster.

Brynäs – Färjestad 4–5 (2-1,1-3,1-1)

Brynäs: Milton Gästrin, Johan Larsson, Axel Rindell, Oskar Lindblom.

Färjestad: Viktor Lodin 3, Per Åslund, Jack Berglund.