Tre matcher. Tre förluster.

Färjestad halkar i tabellen efter en tuff vecka i SHL.

– Det är jävligt jobbigt, säger lagkaptenen Linus Johansson till TV4.

Färjestad åker på sin tredje raka förlust efter kollapsen borta mot Växjö. Foto: Bildbyrån (Montage)

Tidigare i veckan har Färjestad förlorat med 1-0 borta mot Djurgården samt 3-2 hemma mot Malmö.

Under lördagskvällen såg FBK däremot att vara på väg mot ett trendbrott. De ledde med 3-1 borta mot Växjö efter den första perioden och fick efterlängtad utdelning i powerplay med dubbla PP-mål. Men sedan föll Färjestad ihop.

Växjö tog över spelet i tredje perioden och där kunde hemmalaget hitta vägen tillbaka in i matchen. De både reducerade och kvitterade samt hade även bud på ett segermål innan periodens slut. 3-3 stod sig matchen ut och det blev förlängning och sedan även straffläggning som skulle krävas för att skilja lagen åt. Efter sju missade straffar kom till sist avgörandet. Félix Robert skickade in pucken bakom den förre Växjö-målvakten Emil Larmi för att skicka bonuspoängen till smålänningarna.

Linus Johansson om Färjestads förlustsvit: ”Det blåser emot”

Färjestad tappade alltså 3-1-ledning till förlust 3-4 och förlorar alla tre veckans matcher. De plockar endast en poäng under veckan vilket gör att de nu halkar ner i tabellen.

– Det är jävligt jobbigt. Jag tycker att vi spelar väldigt bra och får igång vårt PP i dag… Men jag vet inte, det är slarvigt. Det är inte så att de kör över oss fullständigt utan det är någon studspuck och en tekning där vi kanske inte sorterar rätt. Det är sådana små saker som inte riktigt följer med oss på rätt sätt den här säsongen. Det är bara mest jävligt olyckligt tycker jag säger FBK-kaptenen Linus Johansson till TV4 och fortsätter:

– Prestationerna har väl ändå varit bra. Det är små saker som sagt. Vi jobbar hårt som fasen på träningarna och det är en bra nivå hela tiden. Det tar emot lite, det blåser emot just nu.

Dagens resultat innebär att Färjestad nu glider ner på åttonde plats i SHL. Både Timrå och Malmö vann under lördagen vilket innebär att de passerar Färjestad i tabellen. Med sina 34 poäng är Färjestad endast fem poäng före Luleå som just nu ligger utanför slutspelsplats.

Växjö – Färjestad 4–3 SO (1-3,0-0,2-0,0-0,1-0)

Växjö: Dylan McLaughlin, Joel Persson, Brogan Rafferty, Félix Robert (avgörande straff).

Färjestad: Magnus Nygren, Per Åslund, Radim Zohorna.

