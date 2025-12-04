”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

0–2 efter första perioden, 0–3 efter 60 minuter med sju tvåminutrare. Då rasade LHC:s Robin Kovacs i TV4.

– Det är synd jag inte är på isen för då jävlar, då smäller det på keepern också, utbrister Kovacs under förlusten mot Malmö.

Robin Kovacs ryckte av sig TV4:s headset efter frågorna. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

”Jag tycker att vi börjar första två, tre minutrarna riktigt bra. Sen vet jag inte vad det är frågan om. Vi slår inte puckarna på bladet alls, de får vända spelet på oss hela tiden, vi har sex man på banan, de gör mål i PP. Sen vinner vi teken, tror jag, på andra målet, och de går rakt igenom oss bara och gör mål igen. Det är påt igen i andra känner jag”

Det ovanstående var Fredrik Karlströms reaktion i TV4 efter att Malmö klivit ifrån till 2–0 redan i första perioden mot Linköping. En period som innehöll tre av gästernas sju tvåminutrare och endast ett skott på Malmös mål i spel fem mot fel.

Ytterligare en period passerade och nu var ställningen 0–3. Då rasade lagkamraten Robin Kovacs ordentligt.

– Jag tror inte du vill veta exakt vad jag känner. Det är bedrövligt. Vi kan inte spela i utvisningsbåset hela matchen, säger han i TV4 och fortsätter.

– Vad fan, det är så jävla soft helt ärligt. Vi spelar en hockeymatch där ute och går inte in i närkamper och vågar inte spela med pucken, och är rädda att bli tacklade. Det finns inget som är bra där ute.

– Visste det skulle det aldrig ske, men det är mentalt, tilläger han om varför det ser ut på det sättet.

Kovacs: ”Kör över målvakten om det behövs”

När kommentatorn Åke Unger sedan frågar hur Linköping ska lösa upp det som satt dem i underläget får Kovacs nog.

– Våga spela enkelt, ner med pucken, kör över någon jävel. Kör över målvakten om det behövs. Han slänger sig i varenda situation. Det är synd jag inte är på isen för då jävlar, då smäller det på keepern också, säger han och slänger av sig headsetet mitt i intervjun i TV.

Marek Langhamer som vaktade Malmös mål hade åkt på två minuter för ”unsportsmanlike conduct” i den första perioden.

Håkanson håller med: ”De minuterna förstör det”

När huvudtränare ”Musse” Håkanson sedan får ge sin syn håller han med Kovacs om att LHC spelat för ”soft”

– Absolut. Vi har spelat hyfsat på bortaplan, men det här var inte vad vi hade förväntat oss. Idag är det odisciplin. Vi sitter i utvisningsbåset, några får slita hårt, vi får ingen rytm. De här sista tio minuterna i första förstör det. Vi måste upp på hästen, vara mycket mer ödmjuka och inse att varje byte och situation är extremt viktiga för oss, säger Håkanson i TV4.