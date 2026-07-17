Nära sista spetsen: "Vi har inget dåligt kapital"

Cooper Marody och Andreas Hägglund. Foto: Bildbyrån och Frank Jansky/Icon Sportswire.

Linköping HC:s senaste värvning, Cooper Marody, är tänkt att vara en toppcenter under 2026/27. Men general manager Andreas Hägglund jagar fortsatt en sista pusselbit i lagbygget. En bit som ska vara första- eller andra-val på positionen.

Nu berättar Hägglund att han närmar sig just denna värvning, och att det, med lite tur, kan presenteras i slutet av veckan.

– Helst en renodlad center, men det kan också bli en vinge. Det handlar om att hitta den bästa möjliga spelaren vi kan få in. Sen gör det absolut ingenting om han är rightare, säger GM:n till Corren.

Samtidigt menar han också att det viktiga inte är spelarens tidigare poängprotokoll eller antal NHL-matcher.

– Det viktigaste är vad som är målsättningen för killen. Att han exempelvis vill studsa tillbaka till NHL och bli bättre varje dag. Då kommer också Linköping bli bättre varje dag..

Har förutsättningarna: "Inget dåligt kapital"

Förutsättningarna för att göra en spetsvärvning finns också, enligt Hägglund.

– Vi har inget dåligt kapital för att gå ut och hitta den här sista spelaren tycker jag. Samtidigt skulle man kanske vilja ha lite pengar kvar om det blir skador under säsong. Det är en balansgång i hur man ska arbeta. Måste man lägga alla pengarna så måste man, men då ska man verkligen hitta rätt kille. Annars kan det finnas en vinst med att ha lite utrymme att svänga med under säsongen, säger han till Corren.

Linköping har just nu två målvakter, nio backar och 15 forwards på kontrakt. Då ingår Oscar Holmertz, född 2008, samt Milton Carpenhammar född 2007.