Nollade på hemmaplan – igen: ”Extremt frustrerande”

Inget annat lag har tagit färre poäng på sin egna hemmaplan än Linköping. Nu, efter en ny match utan mål, sätter ”Musse” Håkanson ord på sin besvikelse.

– Det är extremt frustrerande, säger han i TV4 efter 0–4-matchen mot Skellefteå.

”Musse” Håkanson efter lördagens 0–4-förlust mot Skellefteå. Foto: Bildbyrån (montage).

Linköpings facit på hemmaplan blir inte bättre.



Efter lördagens 0–4-förlust mot Skellefteå står det klart att endast tre poäng trillat in på kontot över åtta matcher på den egna isen. En siffra som är betydligt sämre än övriga lag som åtminstone har åtta eller nio. Efter matchen sätter huvudtränaren, Mikael ”Musse” Håkanson, ord på vad som går fel.



– Det är en för dålig andra period igen. Bekvämt, går inte in i närkamperna. Sen behöver vi spräcka den där nollan och få lite energi, så att… nej, tufft, säger han i TV4 och fortsätter:

– Jag tycker att vi blir långa, och sen blir första målet till efter att en i deras lag ramlar och blir helt fri. Vi räknar bort oss där. Sen petar vi på 0–2, då blir det uppförsbacke. Precis innan har vi några lägen. Vi behöver hänga dit dem också.

Sämst i målskyttet – på hemmais: ”Frustrerande”

Den där nollan Håkanson är inne säger en del om att målskyttet inte som önskat. Endast elva fullträffar har dessutom kommit i Saab Arena från hemmalaget denna säsong. Ingen annat SHL-lag har färre på sin hemmais.



– Vi behöver ha den här skottmentaliteten, att inte leta pass, utan ta puckarna till mål, och därefter skapa och göra saker. Vi vill ställa oss lite och spela pucken, säger Håkanson och fortsätter:

– Det är extremt frustrerande. Jag tycker återigen att vi kommer ut helt okej i första perioden, men sen kommer den här andra perioden och så kan motståndarna spela lite på det resultatet. Vi får ta bortaspelet till hemmaplan.



När vi kikar på bortaformen har LHC 13 poäng på sju matcher. Ett facit som är bland de bättre i SHL, innan lördagskvällens matcher.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects