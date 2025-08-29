Båda toppbackarna Theodor Lennström och Rasmus Rissanen har saknats för Linköping.

Nu ger LHC en uppdatering om duons status – och hoppas att de är tillbaka till SHL-premiären.

Rasmus Rissanen och Theodor Lennström väntas inte bli borta alltför länge. Foto: Bildbyrån

Det har varit en smärre backkris i Linköping under försäsongen. Först kom beskedet att lagkaptenen och stjärnbacken Oscar Fantenberg riskerar att missa hela säsongen 2025/26 och att karriären skulle kunna vara i fara. Sedan har stjärnvärvningen Theodor Lennström också saknats för Linköping och spekulationer tog fart om att det skulle röra sig om en långtidsskada, något som dementerades av LHC. Tidigare i veckan klev sedan också defensive kuggen Rasmus Rissanen av från lagets träning efter att ha fått ett skott på foten.

Nu ger Linköping besked om skadefrånvaron för duon. Rissanen väntas missa stora delar av försäsongen men LHC har ändå en förhoppning om att han är tillbaka inför SHL-premiären den 13 september.

– Han har fått en mindre skelettskada på nedre delen av kroppen och kommer vara borta de närmsta veckorna. Vi räknar med att han kommer vara tillbaka till seriestart, säger sjukgymnast Jonas Emmoth på LHC:s hemsida.

Positiva besked för Linköping HC

Gällande Theodor Lennström har toppbacken gått på is under en tid efter sin överkroppsskada. LHC skyndar långsamt med Lennström och det är fortsatt osäkert exakt hur länge han blir borta.

– Han blir bättre och bättre. Han har kunnat gå på is och kommer succesivt att öka träningsdosen. Vi siktar på att han ska vara tillbaka till seriestart, säger Jonas Emmoth.

Linköping ger samtidigt också en uppdatering gällande centerduon Fredrik Karlström och Nick Shore. Karlström har missat starten på försäsongen men har nu återvänt till träning med laget och väntas kunna vara spelklar till nästa vecka. Shore är dock mer osäker. Han är borta resterande del av den här veckan med en överkroppsskada och LHC kommer att göra en ny bedömning kring amerikanens status i början av nästa vecka.

