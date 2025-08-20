Dementerar uppgifterna kring stjärnan: ”Det är bullshit”

Theodor Lennström är en av sommarens stora SHL-värvningar.

Efter uppgifter om att hans nuvarande skada ska hålla honom borta länge, slår nu sportchefen Peter Jakobsson fast att de är felaktiga.

– Bara för att ta död på allting. Det är bullshit. Total osanning, säger han till Corren.

Peter Jakobsson dementerar uppgifterna kring Theodor Lennströms skada.

Foto: Montage av bilder från Bildbyrån.

Theodor Lennström är en av SHL-sommarens allra största profilvärvningar. Den välmeriterade backen valde att återvända till Sverige efter ett par säsonger i Schweiz. Men då valde han att spela för Linköping i stället för tidigare laget Färjestad.

Men prestigevärvningen har en skada som ”läker långsamt”, vilket klubben gick ut med förra veckan.

På onsdagen fick Corren tag i Linköpings sportchef Peter Jakobsson, detta dagen efter att Lennström besökt en klinik.

– Theodor Lennström och LHC är hoppfulla, och vi siktar på premiären 13:e september. Där vi är idag känns det som att ”Teddan” ska vara i spelbart skick i Göteborg. Punkt, säger han till tidningen.

”Total osanning”

Uppgifter på sociala medier har gjort gällande att det rör sig om en långtidsskada. Men det slår han kraftigt ifrån sig.

– Bara för att ta död på allting. Det är bullshit. Total osanning.

Theodor Lennström var uttagen till OS 2022 och har förutom spel i den turneringen hunnit med ett par riktigt bra säsonger i Färjestad. De senaste två åren i Schweiz har inneburit en tillbakagång i produktionen.