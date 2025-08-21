Lilja presenterade sig – mot Luleå

David Lilja har presenterat sig i Timrå IK.

Mästaren var tillbaka i Luleå under torsdagen och slog till två gånger om mot sina tidigare guldkamrater.

Mötet slutade i en 3–5-förlust.

För drygt tre månader sedan stod han med Le Mat-pokalen i händerna och firade Luleås första SM-guld på 29 år. Idag, efter en flytt till SHL-konkurrenten, Timrå IK, var David Lilja tillbaka i Norrbotten för att bygga kemi i sitt nya lag. Det hela slutade med en 3–5-förlust, men två fullträffar från 25-åringen.



Mål nummer ett kom redan i den första perioden efter en snabb pass upp i mitten. Den alerta forwarden hade trampat sig till ett friläge och gjorde inte heller något misstag när kan kom fram. Matteus Ward var besegrad i Luleå-målet och Lilja hade gjort sitt första i Timrå-tröjan.



Luleå svarade genom ett hårt slagskott från Erik Gustafsson till 1–1, men i andra perioden ryckte Timrå ifrån.



Jonathan Dahlén i powerplay till 1–2 och 3–1 från David Lilja i fem mot tre-spel gav en tvåmålsledning inför sista perioden, och Timrå såg ut att gå mot en seger. Utvisningarna skulle dock fortsätta att påverka matchbilden.



Både 2–3 (Filip Eriksson) och 3–3 (Jakob Ihs Wozniak) kom i numerärt överläge för Luleå i den andra perioden, innan Markus Nurmi till slut blev stor hjälte med 4–3, även det i powerplay. 5–3 gjordes i tom bur av Eetu Koivistoinen.

Formen håller i efter slutspelet

David Lilja stod för 10 poäng på 48 grundseriematcher för Luleå under 2024/25, men växlade sedan upp i slutspelet. 10 nya poäng (4+6) blev slutprodukten när han till slut fick lyfta den där bucklan, samma säsong som ett lån tillbaka till Hockeyallsvenskan och BIK Karlskoga.



Kontraktet med Timrå är skrivet till 2028.



Luleå – Timrå: 5–3 (1–1, 0–2, 4–0)

Luleå: Erik Gustafsson, Filip Eriksson, Jakob Ihs Wozniak, Markus Nurmi och Eetu Koivistoinen.

Timrå: David Lilja (2), Jonathan Dahlén.