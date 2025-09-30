Timrås David Lilja tvingades av i första perioden mot Rögle.

Ändå var det bortalagets tränare, Dan Tangnes, som röt till mot domarna.

– Han kommer in med våldsam kraft Bristedt, säger TV4:s Adam Johansson i sändningen.

Dan Tangnes och smällen på David Lilja från Leon Bristedt. Foto: TV4 (skärmdump).

Det var med dryga tre minuter kvar av första perioden mellan Timrå och Rögle som det smällde till ordentligt under tisdagen. Fyra spelare drog på utvisningar och en av huvudpersonerna, David Lilja, klev av med en misstänkt skada.



Att känslorna tog över hos flera av dessa var dock till följd av den smäll Rögles Leon Bristedt delade ut på Lilja.



Timrå-forwarden hade tagit sin in i offensiv zon med fart och drev vidare in på mål. Där tog det stopp när Bristedt satte in en ordentligt tackling som fick Lilja att flyga in i bortalagets stolpe.



– Vilken tackling av Bristedt. Timrå-spelarna blir fly förbannade på honom, hördes i TV4-sändningen från kommentator Adam Johansson.



Rögles Calle Själin fick två minuter för en slashing i en tidigare spelsekvens, medan Bristedt kom undan med samma längd på sitt straff. I och med att även Mattias Göransson fick två minuter för roughing blev det spel i fem mot tre för Timrå. Något Rögle-tränaren Dan Tangnes minst sagt blev irriterad på.

Tangnes rejält irriterad: ”En ganska klockren tackling”

När en av domarna åkte ut till båset för att förklara visade Tangnes sin frustration både genom sin röst och ett slag i sargen.



– Själins slashing-utvisning är solklar här. Sen vänder det snabbt när Lilja kommer in, och där är tacklingen av Bristedt. Sen ser han ut att säga något till Lilja också, eller om han bara stirrar ner honom, säger Adam Johansson i sändningen.

– Han kommer in med våldsam kraft Bristedt, men såg inte ut att träffa huvudet. Det var mer i axelpartierna den initiala kraften träffar.



Didrik Strömberg åkte på Timrås utvisning i det hela, men då för att ersätta Lilja som klivit av isen.



I TV4 förklarade sedan Tangnes varifrån hans frustration kom i samband med situationen.



– Jag tycker att det är en ganska klockren tackling faktiskt. Han skär av vinklen och tacklar perfekt. Där tycker jag att det är konstigt att vi inte använder den regeln mer, att ta en femma, gå in och titta på det så de kan ta bort utvisningen, ta en tvåa eller ta en femma. Då har de i alla fall mer underlag att det beslutet på, för det är ett ganska stort beslut som får stora konsekvenser när ett lag hamnar i tre mot fem, säger han.



Tränaren fortsätter om ilskan han visade mot domaren.



– Något i den stilen, ler han och fortsätter:

– Jag försökte framföra det på ett så diplomatiskt sätt som möjligt. Jag tycker att vi är lite för rädda för att använda den regeln. Det är nästan så att domarna får direktiv om att inte använda den regeln för att de är rädda att de tar för mycket tid, men det är bättre att det blir rätt i det läget än att de ska gissa.



Ställningen efter första perioden var 1–0 till Rögle efter mål från Dennis Everberg.



Matchen pågår!