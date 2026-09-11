Talangen skadad – missar SHL-premiären

Liam Danielsson.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

För Nerikes Allehanda bekräftar Örebros tränare Martin Filander att det rör sig om en överkroppsskada för forwardslöftet Liam Danielsson . 20-åringen utgick i den första perioden i gårdagens SHL-genrep mot Linköping och kommer nu att missa SHL -premiären mot Färjestad nästa vecka.

– Han kommer sannolikt inte att vara tillgänglig på ett par veckor som det ser ut nu. Det blir att ta det vecka för vecka. Det är inget allvarligt men han är inte tillgänglig nu, säger Filander till tidningen.

"Upp till honom vad han vill säga och inte"

Filander är själv sparsam med information gällande vilken typ av skada som JVM-forwarden drabbats av.

– Det är väl upp till honom vad han vill säga och inte. Det är han som ska vara där ute sen. Det är på överkroppen, sedan får han på något sätt bestämma vad han vill berätta, säger Filander.

20-åringen spelade 17 matcher i SHL med Örebro förra säsongen och producerade två poäng (0+2). Danielsson spenderade även tid på lån i hockeyallsvenska Almtuna, där han hade en produktiv sejour och noterades för 19 poäng (4+15) på 26 matcher. Vid jul- och nyår fanns Danielsson med i den svenska trupp som bärgade JVM-guld i St. Paul.