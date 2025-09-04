Örebro vinner genrepet inför SHL-säsongen mot Färjestad med 2-1.

Segerskyttar blev juniorerna Melvin Fernström och Liam Danielsson.

Liam Danielsson och Melvin Fernström ordnade Örebros vinst i Hammarö. Foto: Bildbyrån

I Hammarö ställdes Färjestad och Örebro mot varandra i en sista träningsmatch innan SHL-säsongens start nästa vecka. Före matchstart hölls en ceremoni i Hammarö Ishall där Oscar Klefboms tröja hissades till taket.

När matchen sedan kom igång blev det en jämn tillställning som var mållös efter 20 spelade minuter. När den andra perioden började kom Örebro ut starkt och fick också snabb utdelning efter några drömsekunder. Det var talangerna Melvin Fernström och Liam Danielsson som klev fram för närkingarna. Först höll sig Fernström framme och styrde in 0-1 från ett backskott av Gustav Backström. Bara 46 sekunder senare var det Danielssons tur när han var på rätt plats vid rätt tid för att slå in en retur. Det var alltså de två spelarna födda 2006 som spräckte nollan hos Emil Larmi och såg till att Örebro ledde med 2-0.

Magnus Nygren klev av för Färjestad

Jonas Arntzens nolla skulle dock också spricka strax efteråt. Färjestad fick chansen att spela powerplay och fick även in en reducering. Magnus Nygren skottpassade till Marian Studenic som hängde dit 1-2 för att ge Färjestad kontakt igen.

Det blev dock inga fler mål i matchen utan Örebro kunde hålla fast vid sin 2-1-ledning för att vinna matchen. Som om förlusten inte var nog för Färjestad var det även oroväckande scener i tredje perioden då Magnus Nygren fick kliva av. Nygren fick ont efter en duell vid sargen och haltade ut i båset innan han senare gick ut i omklädningsrummet. Backen återvände sedan inte till spel vilket inte är vad FBK ville se med bara dryga veckan kvar till SHL-premiären.

När säsongen drar igång nästa vecka gästas Färjestad av Rögle hemma i Löfbergs Arena medan Örebro ska resa ner till Jönköping för en bortamatch mot HV71 i premiäromgången.

Färjestad – Örebro 1–2 (0-0,1-2,0-0)

Färjestad: Marian Studenic.

Örebro: Melvin Fernström, Liam Danielsson.