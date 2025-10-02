LHC:s tunga smäll – stjärnan saknas igen

Bara tre poäng på de sju inledande omgångarna.

När Linköping nu ska försöka vinna mot regerande mästarna Luleå på bortais gör man det utan en av sina bästa spelare.

Remi Elie saknas igen. Foto: Bildbyrån

Det råder ingen tvekan om att Linköpings start på säsongen har varit tung. Men till förra matchen mot Färjestad i omgång sju var åtminstone Remi Elie tillbaka. Trots förlusten med 0–2 var det ändå ett glädjeämne för Mikael ”Musse” Håkansson att den kanadensiske stjärnforwarden var tillbaka.

Men nu står det klart att tvåvägsspelarens comeback inte varade längre än en match och cirka 15 minuters speltid.

Petade spelaren ersätter

För på torsdagseftermiddagen när Linköping nu har presenterat laget till matchen borta mot Luleå är han återigen utanför laget.

Skälet bakom frånvaron skriver Linköping kring på sociala medier. Det ska röra sig om en överkroppsskada som man utvärderar dag för dag.

I stället för Elie kliver Johan Johnsson in i laget för sin blott andra match för säsongen. Detta i fjärdelinan, där Elie klev in från start i förra matchen mot Färjestad.

Linköping ligger sist efter sju omgångar på blott tre poäng, bakom HV71 som ligger före bara på bättre målskillnad. Den enda segern kom borta mot Rögle i Skåne, som fått en fin start på säsongen.

Upp till slutspelsplats (Luleå på tiondeplats) skiljer i nuläget sex poäng.