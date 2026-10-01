Showmännen – backarna som förgyller Hockeyettan

Det är en stjärnstark säsong i Hockeyettan och har kommit in många nya backpjäser som kan förväntas hålla till högt uppe i poängligan. August Tornberg (Boden), Arvid Bergström (Tingsryd), Josef Ingman (Örnsköldsvik) och Martin Fransson (Troja-Ljungby) är till exempel bara några som får höga förväntningar om leverans på sig.

Men låt oss reflektera över några av spetsarna som är kvar. Det ligger ju nämligen till på det viset att ligan är proppad med offensivt begåvade försvarsspelare som av olika anledningar valt att bli kvar trots att de egentligen presterat bra nog för att ta sig vidare.

Tillåt mig lyfta fram tio namn som vi nästan tar lite för givna. Showmännen, de offensiva backarna som förgyller Hockeyettan.