Anton Blomberg, Erik Palm och Lucas Torstensson tillhör ligans främsta offensiva backar.
Anton Blomberg, Erik Palm och Lucas Torstensson tillhör ligans främsta offensiva backar.
Hockeyettan

Showmännen – backarna som förgyller Hockeyettan

Publicerad 01 oktober 2026 15:00
Mikael Mjörnberg
Mikael Mjörnberg
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Det är ett bra backår i Hockeyettan och det har blivit dags att lyfta fram några offensivt lagda pjäser. Showmännen som förgyller isarna. Tio spelare som blivit kvar trots att de nog borde vara någon annanstans.

Det är en stjärnstark säsong i Hockeyettan och har kommit in många nya backpjäser som kan förväntas hålla till högt uppe i poängligan. August Tornberg (Boden), Arvid Bergström (Tingsryd), Josef Ingman (Örnsköldsvik) och Martin Fransson (Troja-Ljungby) är till exempel bara några som får höga förväntningar om leverans på sig.

Men låt oss reflektera över några av spetsarna som är kvar. Det ligger ju nämligen till på det viset att ligan är proppad med offensivt begåvade försvarsspelare som av olika anledningar valt att bli kvar trots att de egentligen presterat bra nog för att ta sig vidare.

Tillåt mig lyfta fram tio namn som vi nästan tar lite för givna. Showmännen, de offensiva backarna som förgyller Hockeyettan.

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