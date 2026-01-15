LHC utbuat – närmar sig botten: ”De måste få in en back”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Halvvägs in i matchen – och utspelade av Rögle efter noter.

Då buades Linköping ut av publiken.

Till slut lämnade skåningarna med en enkel 4–0 seger i ryggsäcken.

– De måste få in en back, säger Sanny Lindström till TV4.

Linköping fick lämna isen med en tung förlust. Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån

Några timmar innan nedsläpp blev det till slut klart – Linköping släpper pålitliga stjärnspelaren Ty Rattie. Efter en tung höst kan han summera en SHL-karriär i LHC där han gjort runt 40 poäng per säsong, förutom i år då han varit undermålig.

Nog hade han kunnat behövas på torsdagskvällen. Det blev onekligen en mardrömskväll för LHC, för över de två första perioderna var LHC totalt utspelade av Rögle. Då blev hemmalaget utbuat.

Efter Dennis Everbergs 2–0 i andra perioden fortsatte bortalagets dominans och när LHC väl fick en chans i powerplay.

Arvid Holm med assist

Då kammade LHC noll. Efter att bara ha testat Arvid Holm en gång på riktigt.

Efter två nya mål innan periodens slut, hamnade LHC i ett närmast omöjligt läge. 0–4 mot topplaget Rögle på hemmais, inför en publik som var allt annat än nöjd. För Dennis Everbergs andra mål fö rkvällen till 0–4 var definitivt ett mål som definierade matchen. Zion Nybeck gick på avslut som Arvid Holm räddade med handsken och lyckades styra ut rakt i mittzon. Därefter kunde Dennis Everberg flyga in i offensiv zon och lägga in pucken bakom Waltteri Ignatjew.

Med tanke på Theodor Lennströms skadeproblem tycker nu Sanny Lindström att man borde lasta pengarna som Ty Rattie tidigare hade i lön.

– De måste få in en back, säger han i TV4