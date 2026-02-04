LHC säkrar upp forwarden: ”Självklart beslut för mig”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Adam Hofbauer, 22, stannar i Linköping.

Forwarden, som hade utgående avtal, har skrivit på ett nytt tvåårsavtal med LHC.

– Jag älskar att vara i Linköping och spela för den här föreningen och den här staden, säger Adam Hofbauer till klubbens hemsida.

Adam Hofbauer i LHC. Foto: Magnus Andersson / BILDBYRÅN / COP 308 / MN0217

Adam Hofbauer har snart gjort två säsonger för Linköping HC. Den tidigare Örebro-, Almtuna- och Västerås-forwarden har nu skrivit på ett nytt tvåårskontrakt med krislaget.

Detta efter en säsong där han bara gjort ett mål – och noll assister framåt för sitt lag.

”Inga konstigheter”

22-åringen berättar för klubbens hemsida om tankarna kring varför det blev en förlängning med LHC.

– När vi började diskutera var det inga konstigheter överhuvudtaget, det var ett självklart beslut för mig att stanna i LHC. Jag älskar att vara i Linköping och spela för den här föreningen och den här staden, säger Adam Hofbauer.

Det var samtidigt Broc Littles första beslut som LHC-sportchef.

– Vi är väldigt glada över att ”Hoffa” vill stanna i LHC. Det är en fantastisk person som alltid kommer till jobbet med bra humör och ger allt i både träning och match. Han är väldigt laglojal, spelar med stort hjärta och passion, säger han om sin förre lagkamrat.

– Han har tagit sin roll på ett fantastiskt sätt den här säsongen, inte minst med sitt spel i boxplay och har en bra attityd och är värdefull för gruppen.

Source: Adam Hofbauer @ Elite Prospects