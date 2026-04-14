Robin Kovacs kan lämna Linköping – trots att han har kontrakt över den kommande säsongen.

Forwarden medger själv att det står mellan fyra klubbar.

– Har inte tagit några beslut än, säger LHC-favoriten till Expressen.

Robin Kovacs kan lämna Linköping

Efter sin poängbästa säsong i karriären kan Robin Kovacs nu ha gjort sitt i Linköping. Forwarden har kontrakt med Linköping över säsongen 2027/2028. Noterbart är att han har en out-klausul, vilket innebär att dörrarna för utomlandsspel står öppna. Klausulen gäller fram till slutet av april.

Just nu uppger LHC-profilen att det står mellan fyra klubbar, men något beslut har ännu inte fattats.

– Tankarna går ganska mycket om dagarna. Men vi har inte tagit några beslut än, som familj, vad vi vill göra. Jag ska väl ta ett beslut här inom någon vecka, vad det blir då. Men just nu har vi inte tagit något beslut, säger Kovacs till Expressen.

Tjeckien, Schweiz, Finland, Tyskland och Sverige är länderna det står mellan, där det ska röra om fyra lag där hans nuvarande klubb är inkluderad. 29-åringen medger att ett beslut närmar sig.

– Ja, men det gör det väl, åt något håll. Men jag vill inte riktigt gå in på exakt vad. Det är fortfarande lite frågetecken som behöver rätas ut. Jag tror att jag kommer ha svar inom en och en halv vecka, säger LHC-profilen.

AIK visar intresse

Kovacs betonar att det är fler en han själv som påverkar hans beslut. För honom är det viktigt att det ska funka för hans familj också.

Även hans forna AIK försöker värva forwarden uppger Expressen, men det är inte aktuellt.

– Det är en klubb som betyder mycket för mig. Och som jag sagt förut – en vacker dag hoppas jag kunna få spela där. Sen om det är nästa år, om två år eller om fem år, det kan jag inte svara på. Vi kommer göra det som är bäst för familjen, där vi känner oss trygga och mår bra, berättar Kovacs till Expressen.

