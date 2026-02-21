Fantenbergs sågning: ”Vi som är jävligt dåliga”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

En stark förstaperiod följdes av ett ras i Linköping. Då tröttnade Oscar Fantenberg, men räddade poäng med sitt första mål på 372 dagar.

– Det känns som att många åker och gömmer sig, säger han i TV4 under 3–4-mötet med Rögle.

Vid SHL:s återstart i torsdags fick Oscar Fantenberg kliva ut på isen för första gången sedan 11 mars 2025. Det blev 22 minuters istid och en assist, men även en 2–4-förlust mot Färjestad.

Idag, när Rögle var på besök, var den tidigare kaptenen kritisk till sitt lags spel.

– Jag tycker inte att de är mycket bättre. Det är vi som är jävligt dåliga med pucken, gör inte det vi ska göra i egen zon och mittzon, åker inte för varandra. Vi står stilla och då blir det tufft, säger han till TV4 efter andra perioden.

LHC hade gått ifrån till både 1–0 och 2–0 dessförinnan, innan gästerna svarade. Mitten-aktens spel med två insläppta, som Fantenberg syftar på, såg sedan ut att bli förödande.

– Det känns som att många åker och gömmer sig, vill inte ha pucken. Då blir det farligt, säger han och fortsätter om hur LHC ska vända.

– Göra det du ska göra. Det känns som att vi gör saker man inte ska göra när man är i den positionen. Man överarbetar och då blir det svårt för alla andra att läsa av också.

Men innan 60 minuter var spelade klev just Fantenberg fram. Målet innebar 3–3, hans första mål på 372 dagar, och att förlängning väntade.

Till slut säkrade Rögle segern via straffar, och snodde därmed med sig extrapoängen.

Source: Oscar Fantenberg @ Elite Prospects