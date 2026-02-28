LHC:s trendbrott – efter 47 (!) matcher

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

LHC säkrade blytunga poäng mot Malmö. Efter fem raka förluster skrevs siffrorna till 5–2 – trots tidigt misstag. Det hela bröt en trend som pågått hela säsongen.

– Jag tyckte man såg det redan första vändan på bytena, att killarna hade bestämt sig, säger ”Musse” Håkanson i TV4.

Linköping bryter en trend som pågått under hela säsongen. Foto: Bildbyrån (montage).

Det blev bottenlagens lördag på många håll i SHL, och så även i Linköping.

Inför Malmös besök var det endast fem poäng ner till kvalplats, samt åtta till ligajumbon i fin form. Ändå säkrade LHC tre poäng genom att vända 0–1 till en 5–2-seger.

– Jag tyckte man såg det redan första vändan på bytena, att killarna hade bestämt sig. Remi (Elie) kommer in med en energi som smittar av sig, och sen fick Robin (Kovacs) och dem lite poäng. En bra match tycker jag, säger LHC-tränaren ”Musse” Håkanson i TV4.

Vad som gjorde det ännu mer imponerade var att man för första gången denna säsong vann trots underläge inför andra perioden (17 tidigare tillfällen).

– Det var bra snack i pausen också, att nu ska vi våga spela för att vinna, inte spela för att inte förlora. Det är tufft när man åker på smällar mentalt, men en stor eloge till alla inblandade, säger tränaren och fortsatte om Elie som gjorde comeback.

– Massor (betyder han). Han har spelat tre matcher i år, och jag tror det är vinster i alla. Såklart han betyder massor för oss. Det är en grym kille.

Håkanson om slarvet: ”Det är för dåligt”

Vid det där insläppta 0–1-målet i boxplay var dock stämningen en helt annan. Detta då Kuokkanens juble kommit efter att LHC spelat med för många spelare.

– Jag vet inte. Det är en miss i kommunikationen någonstans. Oturligt, klantigt att vi har det två matcher i rad, men det är inte så mycket att göra åt. I fem mot fem spelar vi ganska bra så vi fortsätter så, sade då Christoffer Ehn i TV4.

Därifrån såg Rissanen, Bakke Olsen, Elie och Kovacs till att man klev ifrån och höll ifrån till segern.

– Stolt över grabbarna. Vi åkte ner till Växjö och gjorde en bra match, men det det blev ett par olyckliga beslut som gjorde att vi torskade. Idag börjar det med en sexa igen, och de gör mål. Det är för dåligt. Men som vi kommer tillbaka. Jag är stolt över grabbarna, säger ”Musse” Håkanson efter signalen.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects