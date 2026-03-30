Uppgifter: Inte längre aktuella för LHC

Expressen uppger att Moras Andreas Hägglund är en av två huvudkandidater i LHC:s GM-jakt. Nu kommer Corren med egna uppgifter om tre tidigare nämnda kandidater.

– Jag kommenterar inga enskilda namn, svarar klubbdirektören Carl-Johan Stålhammar tidningen.

Daniel Stolt, Torsten Yngveson och Joakim Eriksson har nämnts som kandidater till GM-jobbet i LHC. Foto: Bildbyrån (montage).

Broc Little har fått förnyat förtroende som sportchef för A-laget i Linköping. Detta efter att han och Jonas Junland ersatt Peter Jakobsson under säsongen. Men jakten på en GM som kan jobba mer övergripande med hela verksamheten är fortsatt igång.

Nu, när Expressen pekar ut Moras Andreas Hägglund som en av två huvudkandidater, svarar klubbdirektören Carl-Johan Stålhammar.

– Jag kommenterar inga enskilda namn, säger han till Corren och avslöjar att ingen blivit erbjuden jobbet än.

– Vi är i en process vi tror på hårt. Vi har kommit ned från sexton kandidater till ett fåtal som vi har kvar. Nästa steg är personlighetstester och andra tester som ska göras. Vi är inte i mål med någon, fortsätter han.

Uppgifter: De är inte längre aktuella

Joakim Eriksson (tidigare i Djurgården) Daniel Stolt (Kalmar) och Torsten Yngvesson (Karlskoga) nämndes i förra veckan, av Aftonbladet, som kandidater till jobbet. Dock uppger Corren nu att ingen av dessa är aktuell längre, även om någon i trion tidigare varit inne i processen. Detta ska även ha bekräftats av källor nära klubbledningen, menar tidningen.

Tidningen fortsätter vidare att LHC:s mål är att GM-tjänsten ska vara tillsatt under de första veckorna av april. Därefter väntas personen kunna börja jobba senare under våren eller till sommaren.

– Vi hoppas ha det klart så snart det är möjligt, svarar Carl-Johan Stålhammar.