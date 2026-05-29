Agentens svar: ”Finns ingen diskussion”

Samtidigt som Norge och Eskild Bakke Olsen blivit klara för VM-semifinal fortsätter NHL-snacket. Nu kommer ett svar från LHC-spelarens agent.

– Klart att Eskild har ett bra skyltfönster, säger Rickard Kimby till Corren.

Linköping kan tappa Eskild Bakke Olsen till NHL.

”Jag har inte hört något mer. Jag är inställd på Linköping och att vara med på en ny resa där.”

När Eskild Bakke Olsen, mitt under VM-succén med Norge, uttalade sig om NHL-ryktena var det på ovanstående sätt det lät. Då hade det tisslat och tasslats om intresse ett tag, innan Expressen uppgav att Linköping kan tappa centern inför 2026/27.

Nu kommer ett svar från Bakke Olsens agent Rickard Kimby – i Corren.

– Klart att Eskild har ett bra skyltfönster. Både med det som han har gjort i Linköping och det han gör nu i VM. Han har en häftig förmåga och storhet att hela tiden anpassa sig. Men just nu finns ingen diskussion om avtal eller så, säger han till tidningen.

Då väntas ett besked: ”Får ta det då”

Utah Mammoth, Minnesota Wild och Ottawa Senators är de NHL-lag som nämnts. Men Kimby och Bakke Olsen pratar inte med någon NHL-klubb.

– Vi har sagt att finns det ett intresse får det komma, säger agenten till Corren.

Ett besked väntas komma 15 juni. Sista dagen för NHL-klubbar att värva kontrakterade spelare i Europa.

– Folk tittar på Eskild och frågar om honom. Så är det ju. Men vad som kommer efter måste klubbarna svara på. Dyker det upp något som behöver diskuteras så får vi ta det då, säger Rickard Kimby.

