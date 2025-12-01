”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

När Mikko Kokkonen blev klar för Linköping var det som ersättare till Oscar Fantenberg. Nu kan han bli kvar även efter kaptenen är tillbaka.

– Om det inte blir Nordamerika vill jag bygga en bra karriär i Sverige, säger backen till Corren.

Mikko Kokkonen och Linköpings sportchef Peter Jakobsson. Foto: Bildbyrån (montage).

Även om det hittills inte blivit några poäng framåt har Mikko Kokkonen varit en av få ljuspunkter under Linköpings säsong. Speciellt med tanke på att han värvades in som sen nödlösning under sommaren för att ersätta den skadade kaptenen Oscar Fantenberg.

Nu, redan efter 16 spelade matcher, öppnar den 24-årige backen för en fortsättning i SHL-klubben.

– Det var helt rätt beslut att komma hit, säger han till Corren och fortsätter om framtiden.

– Klart att det är en dröm att få chansen i NHL, men om det inte blir Nordamerika vill jag bygga en bra karriär i Sverige. Jag älskar fansen och sättet att spela. Alla ishockeyspelare vill spela i världens bästa liga, men jag måste också ha annat i tankarna.

Fortfarande öppet: ”Inte pratat så mycket än”

Mikko Kokkonen valdes av Toronto Maple Leafs i tredje rundan av NHL-draften 2019 och hann samla på sig 162 grundseriematcher i AHL innan flytten till LHC. Att hitta tillbaka till NHL är som för många målet, men att Kokkonen skulle lämna Sverige för något annat är inte aktuellt. ”Blir jag kvar i Europa vill jag stanna i Sverige”, berättar han i intervjun med Corren.

Det nuvarande kontraktet går ut efter 2025/26, men ännu verkar inte diskussionerna ha inletts.

– Det är öppet fortfarande. Jag har inte bestämt något än. Vi får se vad Linköping vill och vad det finns för möjligheter för mig, men jag gillar det här. Vi har inte pratat så mycket än. Jag har ingen brådska. Det kommer att lösa sig, säger backen.

Source: Mikko Kokkonen @ Elite Prospects