Efter en strulig start på säsongen har Leon Bristedt hittat formen igen.

Han stod för 1+1 i segern mot HV71 och berättar sedan om vägen tillbaka efter en ryckig start.

– Ska man vara långlivad i den här ligan eller spela på hög nivå behöver man hitta sätt att hantera det, säger Bristedt.

Leon Bristedt har fått spelet att lossna mer och mer på slutet. Foto: Bildbyrån (Montage)

Det blev inte direkt någon sprakande tillställning i Husqvarna Garden under lördagen. Efter en svag första period av Rögle kunde HV71 ta ledningen med 1-0 sedan Mattias Tedenby gjort sitt första mål för säsongen.

I andra perioden lyfte däremot Rögle upp spelet och fick även utdelning. Filip Johansson gjorde två mål och Leon Bristedt satte en puck för att se till att bortalaget vände till en 3-1-ledning. Skåningarna kunde därefter hålla undan och vinna med 3-2.

– Det var absolut inte vår bästa prestation idag men vi hittade ett sätt att vinna och någonstans är det ändå det som räknas, säger Bristedt till hockeysverige.se efter matchen.

– Som Dan (Tangnes, huvudtränare) sade till oss är det väl lite signifikativt för att vi är en vinnande. Just nu rullar poängen in och det är någonting som vi absolut inte ska ta för givet utan förstå att vi gör mycket bra saker och vi vinner av en anledning också.

Nu har det lossnat för Leon Bristedt

Ni var ju lite segstartade i första perioden innan ni kom igång i andra, var det lite baksmälla efter derbyt senast?

– Ja, det kan man ju spekulera i. Jag vet inte, men det är klart att det kan ha spelat lite roll. Sedan var det en tidig match, vi har åkt buss samma dag och visst, kanske var det lite baksmälla men man har också sådana här matcher ibland. Jag behöver inte spekulera i det utan vi vann och det är det som var det viktigaste.

– I pausen sade vi inte mycket mer än att vi måste vakna till och komma igång. Vi kände att det här var inte vi utan vi hade fyrtio minuter kvar på oss att vända det där. Andra perioden är väl vår bästa period, den är inte perfekt men den räckte för att vi skulle vinna idag.

Leon Bristedt har kommit igång mer och mer den senaste tiden och stod för 1+1 mot HV71, efter att ha gjort det matchavgörande målet i Skånederbyt mot Malmö senast.

– Det är väl klart att det är roligt liksom. Men jag försöker inte lägga för mycket vikt i det utan vi vinner ju som lag. Jag har haft möjlighet att hitta mitt spel i lugn och ro utan att känna den här stressen att jag måste prestera poäng för att vi ska kunna vinna och det är ju en fantastisk lyx. Nu har jag gjort någon kasse här men jag försöker inte lägga för mycket vikt på det utan, precis som för laget, gäller det för mig att hela tiden komma till jobbet och rada upp så bra prestationer som möjligt. Jag vet av erfarenhet att om jag gör det över tid, då gör jag poäng och mål också.

”Det är en jäkla lyx jämfört med förra året”

Leon Bristedt har annars hamnat i rubriker för sina matchstraff och annat på isen, snarare än sitt spel och sin produktion. Exempelvis är Bristedts 56 utvisningsminuter mest i SHL och han har även varit avstängd och tvingas vila i några matcher.

Har det tagit lite tid för dig att komma igång för att det har blivit lite ryckigt och fokus på annat?

– Kanske är det så, men jag vet inte om jag ska skylla på det. Ibland är det bara så. Jag försöker inte kolla bakåt speciellt mycket utan jag blickar framåt och lägger energin på nästa prestation, nästa match och nästa träning. Det är en del av jobbet. Ibland blir det så, ibland får man något matchstraff, ibland blir det ryckigt och ibland blir man skadad. Ska man vara långlivad i den här ligan eller spela på hög nivå behöver man hitta sätt att hantera det.

Samtidigt betonar Leon Bristedt också att det är skönt att laget presterar och vinner, då det underlättar pressen för honom och övriga förväntade stjärnspelare.

– Det blir väldigt mycket enklare då. När man som individ är nere i någon svacka, har en skada eller vad det nu är så… Är man i ett vinnande lag har man kanske ett annat lugn. Det är en jäkla lyx om man jämför med till exempel förra året, avslutar Leon Bristedt.

