Beskedet: Stängs av efter spearingen

Leon Bristedt är avstängd i två matcher. Det efter att disciplinnämnden har fällt honom för en spearing mot Skellefteås Pär Lindholm.

Foto: Pär Bäckström / Bildbyrån.

Rögle får klara sig utan Leon Bristedt mot Luleå och Leksand. Forwarden har blivit avstängd i två matcher för en händelse i slutskedet av tisdagsmatchen mot Skellefteå.

30-åringen fick då upp klubban mellan benen på Pär Lindholm. Något som domarna bedömde som en spearing, och ådömde honom ett matchstraff för. Under onsdagen valde även situationsrummet att anmäla Röglespelare. Nu har disciplinnämnden kollat närmare på situationen och fällt sin dom.

Det blir en två matcher lång avstängning och böter på 27 000 kronor.

Nyckelfaktorerna hos disciplinnämnden är:

– Slashing mellan benen med kraft.

– Stor skaderisk.

Leon Bristedt har gjort en assist på de två inledande matcherna. Rögle har vunnit en och förlorat en i SHL-inledningen. Först vann de mot Färjestad och sedan blev det förlust mot Skellefteå. Båda matcherna har spelats på bortaplan och på torsdag väntar ytterligare en bortamatch. Då mot Luleå innan laget vänder hem till Skåne för en hemmapremiär mot Leksand på lördag.

