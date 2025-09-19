Leksands Victor Johansson har registrerats för IK Oskarshamn, rapporterar Barometern. Något som innebär att löftet kan ansluta till allsvenska klubben under säsongen på lån.

Leksands Victor Johansson inför ishockeymatchen i SHL mellan Leksand och Timrå den 13 september 2025 i Leksand.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Med bara timmar inför premiären gör Oskarshamn ett spännande drag. De har nämligen registrerat Victor Johansson, Leksands backtalang, i sin trupp. Eftersom att det handlar om en junior kan han därmed ansluta till laget när det skulle behövas.

Det var i maj som 19-åringen skrev ett rookiekontrakt med Leksand. Under försäsongen har han också varit med i A-laget. Under de första tre SHL-matcherna har det inte blivit någon speltid och nu kommer en lösning för att få honom att spela seniorhockey.

Oskarshamn har endast sju backar på A-lagskontrakt och breddar nu sin laguppställning.

– Vi har reggat om det skulle behövas. Inte med idag, säger sportchef Arsi Piispanen till Barometern.

JVM-aktuella Victor Johansson får chansen med IK Oskarshamn

Född 2006 är Victor Johansson en back som är högaktuell för junior-VM med Sverige. Han var och spelade World Junior Summer Showcase i Minneapolis under sommaren och imponerade där med tre poäng på fem matcher.

J20-säsongen har löftet inlett med två mål på två matcher. Han blev också draftad av Toronto Maple Leafs 2024 som spelare nummer 120.

Oskarshamn inleder säsongen i kväll med en match mot Nybro Vikings.

