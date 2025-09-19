Leksandstalangen lånas ut till HA-klubb
Leksands Victor Johansson har registrerats för IK Oskarshamn, rapporterar Barometern. Något som innebär att löftet kan ansluta till allsvenska klubben under säsongen på lån.
Med bara timmar inför premiären gör Oskarshamn ett spännande drag. De har nämligen registrerat Victor Johansson, Leksands backtalang, i sin trupp. Eftersom att det handlar om en junior kan han därmed ansluta till laget när det skulle behövas.
Det var i maj som 19-åringen skrev ett rookiekontrakt med Leksand. Under försäsongen har han också varit med i A-laget. Under de första tre SHL-matcherna har det inte blivit någon speltid och nu kommer en lösning för att få honom att spela seniorhockey.
Oskarshamn har endast sju backar på A-lagskontrakt och breddar nu sin laguppställning.
– Vi har reggat om det skulle behövas. Inte med idag, säger sportchef Arsi Piispanen till Barometern.
Född 2006 är Victor Johansson en back som är högaktuell för junior-VM med Sverige. Han var och spelade World Junior Summer Showcase i Minneapolis under sommaren och imponerade där med tre poäng på fem matcher.
J20-säsongen har löftet inlett med två mål på två matcher. Han blev också draftad av Toronto Maple Leafs 2024 som spelare nummer 120.
Oskarshamn inleder säsongen i kväll med en match mot Nybro Vikings.
Source: Victor Johansson @ Elite Prospects
