Rögle hade sex raka vinster och tre matcher utan ett insläppt mål inför matchen mot Leksand.

Men bottenlaget Leksand skrällde då stort, trots flera spelare borta, och vinner med 2-0.

Leksand vinner mot Rögle, utan tränaren Johan Hedberg i båset. Foto: Bildbyrån (Montage)

Marcus Gidlöf, Matt Caito, Jon Knuts, Michael Lindqvist, Kalle Östman.

Det var spelarna som Leksand saknade till lördagens hemmamatch mot serieledande Rögle. Ett Rögle som kom till matchen med sex raka vinster samt tre matcher utan ett enda insläppt mål. Samtidigt saknade Leksand också sin huvudtränare Johan Hedberg eftersom han är avstängd för att ha fått två matchstraff under hösten.

Rögle tog också tag i taktpinnen och vann skotten med 10-2 i första perioden. Efter 40 minuters spel var skotten 23-9 (!) till bortalaget, men det stod fortfarande 0-0 sedan Jakob Hellsten storspelat för hemmalaget. I tredje perioden lyfte sedan Leksand upp spelet och i powerplay lyckades LIF också spräcka Rögles långa nolla. Nolan Stevens höll sig framme vid bortre stolpen och kunde peta in en retur i mål för 1-0 till Leksand med drygt elva minuter kvar att spela.

Jakob Hellsten håller nollan för Leksand

När Rögle jagade ett kvitteringsmål i slutet av matchen ledde det också till att Leksand kunde punktera tillställningen. Lagkaptenen Peter Cehlárik satte 2-0 i tom kasse för att skjuta tre efterlängtade poäng till Leksand. Trots ett stort manfall lyckades masarna besegra serieledande Rögle med 2-0. Det kan de tacka målvakten Jakob Hellsten sedan han räddat alla 31 skott som Rögle sköt för att hålla nollan.

Leksand tar därför tre väldigt viktiga poäng och går upp jämsides med Brynäs på 20 poäng i SHL. Rögle å sin sida tappar serieledningen i SHL och passeras av Frölunda.

Leksand – Rögle 2–0 (0-0,0-0,2-0)

Leksand: Nolan Stevens, Peter Cehlárik.

Rögle: –

Source: SHL League Page @ Elite Prospects