Leksand fick tillbaka Marcus Gidlöf till annandagsmatchen mot Djurgården. Då stod 20-åringen för en monsterinsats när masarna vann med 5-0.

Leksands målvakt Marcus Gidlöf under ishockeymatchen i SHL mellan Djurgården och Leksand den 26 december 2025 i Stockholm.

Foto: Michael Campanella / Bildbyrån.

Marcus Gidlöf har varit borta en längre tid och verkligen saknats i Leksand. Den tidigare JVM-målvakten har dragits med en skada och bara spelat en handfull matcher under hösten. När han nu gjorde en efterlängtad comeback visade han också tendenser från fjolårsformen.

Efter en stark första period gick Leksand in i den andra akten med ett 2-0-läge. Det efter mål av Marcus Karlberg och Peter Cehlarik, som innan jul blev av med sitt kaptensskap. Den slovakiska forwarden gjorde då sitt första mål på drygt två månader. I den andra akten klev Djurgården sedan fram ordentligt.

Tack vare en del powerplay fick de en hel del tid i offensiv zon. Men då klev den unga målvakten fram med en riktigt stark insats. Skottstatistiken i den andra perioden var 17-6 i fördel för hemmalaget, men målet uteblev.

Leksand och Marcus Gidlöf med efterlängtad seger

I den tredje perioden klev sedan Leksand fram och satte 3-0. Max Veronneau trampade genom mittzonen och skapade en retur där den nyblivna kaptenen Lukas Vejdemo kunde trycka in trean för bortalaget.

Marcus Gidlöf fortsatte sedan att imponera i sin första match sedan 23 oktober. Då på bortaplan mot Timrå.

Leksand gick sedan ifrån till 4-0 efter ett mål i tom kasse av Lukas Vejdemo. Marcus Karlberg satte sedan även han sitt andra mål i matchen till 5-0 på ett friläge. Gidlöf landade till slut in på 38 räddningar.

Source: Marcus Gidlöf @ Elite Prospects