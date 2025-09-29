Leksand möter HV71 på bortaplan under tisdagen – dalmasarna saknar dock ledande spelare i form av Anton och Victor Johansson. Anton Johansson utgick under 1-4-förlusten mot Luleå under lördagen.

– Det är ett jättebra tillfälle för någon annan att ta chansen, säger huvudtränare Johan Hedberg till Falu-Kuriren.

Anton och Victor Johansson. Foto: Emma Wallskog/Daniel Eriksson/Bildbyrån.

HV71 på bortaplan väntar för Leksand, och det har skett förändringar i truppen inför drabbningen. Oskar Lang är tillbaka i träning efter en tids sjukdom, och Stefan Milosevic är tillbaka efter sin avstängning.

Även Victor och Anton Johansson är frånvarande, och kommer inte till spel mot HV71. Anton Johansson tvingades utgå under matchen mot Luleå som spelades i lördags, statusen på försvararen är ännu oklar.

– Han undersöks här framåt så får vi se lite vad det är för typ av skada och hur det ser ut. Vi dealar med det framåt, säger huvudtränare Johan Hedberg till Falu-Kuriren.

Att Leksand får klara sig utan sin unga nyckelback är dock ingenting som Johan Hedberg ser allt för negativt på.

– Det är ett jättebra tillfälle för någon annan att ta chansen. Någon kommer att få en större roll och det är en bra chans att visa att man vill ha mer istid.

Leksand har inlett SHL-säsongen relativt positivt och tagit tre vinster på sex matcher. De ligger för tillfället på åttonde plats och har tagit tio poäng.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects