Leksandslöftet har presenterat sig: ”Imponerad”

Med 3–0 tar sig Leksand närmre Örebro på säker mark. Mycket i handlade dock om 18-årige backen Rocky Langvardt.

– Jag är imponerad. Han spelar bra med pucken och spelar hårt, det är kul att se, hyllar Lang i TV4.

Leksands Rocky Langvardt i bråk med Glenn Gustafsson, Örebro. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

När förbundskapten Magnus Hävelid, tidigare i februari, samlade 07:orna för att börja ta sats mot JVM 2027 var Rocky Langvardt en av de som fick chansen. Nu har 18-åringen från Bålsta även presenterat sig på riktigt i SHL.

Vid återstarten i torsdags fick 18-årige backen hela 18 minuter, och i dagens viktiga bottenmöte med Örebro loggade han 13 nya. Leksands facit i dessa matcher? Jo, två av två segrar.

– Jag har varit med ett par matcher men inte spelat så mycket. Så det var jävligt kul att få testa på, säger han själv i TV4 under 3–0-segern.

Detta var hans 17:e noterade framträdande, men som sagt, har han för det mesta varit nere i U20-laget.

Rocky Langvardt hyllas efter första poängen i SHL

När dessa viktiga poäng säkrades noterades även Rocky Langvardt för sin första i SHL. Detta när han hittade Oskar Lang till 2–0 tidigt i tredje perioden.

– Rocky följer med upp bra och driver på kasse, Enroth ser inte så mycket. Jag är imponerad. Han spelar bra med pucken och spelar hårt, det är kul att se, hyllar Lang i TV4.

Med sju sekunder kvar att spela visade även j-landslagstalangen att han inte är rädd att stå upp mot seniorer. 27-årige GlennGustafsson stod på andra sidan vid bråket och Rocky fick två minuter för interference, samt två minuter för roughing.

För Leksand innebär dessa senaste segrar att man nu har sju poäng upp till Örebro på säker mark. Detta med åtta matcher kvar att spela av grundserien.

Source: Rocky Langvardt @ Elite Prospects