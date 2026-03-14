Leksand budgeterade för publikökning: ”Stor dipp”

Leksand budgeterade med en publik-ökning till under 2025/26. Istället har grundserien gett en minskning – inför kvalet.

– Det stämmer att vi har budgeterat för att vi skulle ha 600–700 till i snitt per match, säger ordförande Andreas Gärdsback till Falu-Kuriren.

Inför årskiftet menade Leksand att den ekonomiska kris man stått inför då var över. Men sedan började publiksiffrorna dala och de sex, sju miljoner i vinst man pratade var på väg att ”skrivas ner”.

Nu har samtliga hemmamatcher i grundserien 2025/26 spelats, och SHL-klubben kan konstatera att den publik-ökning man budgeterat med bytts mot en minskning. Detta då man inte lyckats gå från 6556 till 7000, utan landade på 6358. 198 färre per match än förra säsongen.

– Vi hade en stor dipp i januari och en bit in i februari, säger Leksands ordförande Andreas Gärdsback till Falu-Kuriren.

Gärdsback pekar samtidigt på starten på 2026, med snöstorm och kallt väder, som en förklaring.

Har inte budgeterat med kval eller slutspel

Kvar att spela är dock ett kval för att hålla sig kvar i SHL. En chans för Leksand att sälja ut sin arena åtminstone två gånger. Varken kval eller slutspel har varit inräknat i budgeten.

– Jag skulle gärna slippa kvalet och få lite mindre i omsättning i år än att få lov att kvala och inte veta hur det slutar, säger Gärdsback och förtydligar att minskade publiksnittet inte påverkar ekonomin särskilt mycket.

– Det stämmer att vi har budgeterat för att vi skulle ha 600–700 till i snitt per match, men vi har även budgeterat att vi skulle ha ett antal biljetter till partnermatcher, vilket vi också har haft, där man har kunnat köpt biljetter väldigt billigt. Pengamässigt hänger vi med på budgeten, vilket är jättepositivt, men vi når inte målet i antal.

