Publiken sviker Leksand – vinsten dalar

I december gick Leksand ut med att den akuta ekonomiska krisen var över. Men nu har publiksiffrorna dykt, och en viktig inkomstkälla sinat.

– Ja, så är det. Det gäller att våra supportrar och medlemmar ställer upp nu, säger VD Peter Wiklund till Falu-Kuriren.

Peter Wiklund, VD i Leksand, i Tegera Arena. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson.

Den vinst Leksand, i december, menade att man var på väg mot kan ”skrivas ner”, enligt Falu-Kuriren.

De sex, sju miljoner kronor VD Peter Wiklund pratade om då gav stöd till uttalanden om att den akuta ekonomiska krisen var över. Men under januari har dessa siffror tagit en törn. Anledningen? Jo, precis det man då varnade om.

– Samtidigt hänger det på att folk fortsätter att gå hit och stötta laget, sade Wiklund då till lokaltidningen.

Sämsta publiksiffran sedan pandemin

Publiksnittet över hela säsongen ligger nu under de 7000 man siktade på. Detta framförallt på grund av ett januari med flera matcher med runt 4 500 på plats. Enligt Falu-Kuriren var 4 510 i mötet med Linköping 8 januari Leksands sämsta siffra i grundserien sedan pandemin.

– Det är mycket beroende på sporten. Att det går tungt sportsligt, men den stora delen har varit att vi haft många hemmamatcher i januari, säger nu Peter Wiklund i en uppdatering till tidningen.

– Jag är själv gammal familjeförsörjare. Det är inte så jäkla lätt att släpa iväg familjen på sex hemmamatcher i januari, efter jul och nyår med allt vad det innebär, fortsätter han.

VD:n menar dock att Leksand fortfarande kommer att kunna presentera ett positivt bokslut. Detta trots de mörka rubrikerna om förlusten på 18,3 miljoner kronor förra våren.