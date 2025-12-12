”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Leksand har gått tungt under den första halvan av SHL-säsongen och har haft stora problem med att göra mål. Förstärkningar kan dock vara på väg in, enligt ordförande Andreas Gärdsback finns medlen för tillskott tack vare externa finansiärer.

– Det finns alltid vissa som vill vara med och stötta, säger Gärdsback till Falu-Kuriren.

Leksands IF. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån.

Säsongen 25/26 har inte gått som planerat för Leksands IF. Laget ligger just nu, med halva säsongen spelad, på sista plats i tabellen.

Leksand har haft riktigt svårt att göra mål och har bara lyckats göra 46 mål på 26 matcher, sju mål färre än de näst sämsta målgörarna Linköping. Inför säsongen tvingades klubben skära ner sin spelarbudget med 20 procent, men trots det öppnar ordförande Andreas Gärdsback för nyförvärv.

–Thomas (Johansson) vet att om han lyckas hitta någon som kan hjälpa oss och som tillför en kvalité som vi saknar är han välkommen att ta det till styrelsen så ska vi titta på den investeringen. Det är absolut inga stängda dörrar, säger Gärdsback.

Enligt Gärdsback är det externa finansiärer som möjliggjort eventuella förstärkningar.

– Om vi backar ett år till när vi gick ut med vår ekonomiska situation lade vi upp en budget som skulle vara i balans för detta år. Vilket den nu är. Så om vi ska ha utrymme utöver budgeten för investeringar måste vi först lösa finansieringen. Ett arbete som vi gjort.

Det är dock inga spelare på väg in i dagsläget, men klubben är alltid på jakt efter rätt spelare. Enligt Gärdsback har responsen från de externa finansiärerna varit blandad.

– Det finns alltid vissa som vill vara med och stötta och vissa som vi får bearbeta lite hårdare. Men vi har ett väldigt bra stöd från många.

