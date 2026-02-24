Leksands galna lyft: ”Ska inte ge upp”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Leksand har plötsligt häng på HV71 och Örebro. Filip Larsson spikade igen i ångestmötet med LHC, och säkrar tre raka vinster. Något laget inte lyckats med en enda gång tidigare 2025/26.

– Jag tycker att vi är grymt tajt bakåt, krigar verkligen och tror på det här, säger burväktaren i TV4 efter 1–0-segern.

Filip Larsson spikade igen för Leksand, mot LHC. Foto: Bildbyrån/Magnus Andersson.

Linköping 14:e och 14:e, Leksand 12:a och 13:e.

När tisdagens ångestmöte i botten av SHL stod runt hörnet var lagen placerade här statistiken för skotteffektivitet och gjorda mål. Och precis som väntat blev det sedan en målsnål historia där spelare i båda läger menade att de kunde göra saker bättre.

– Få lite längre anfall, hålla pucken och ta den mot mål. Det låter klyschigt, men det är så det är. Man måste ta den mot mål så de får vända på sig, och låta dem jaga, sade Leksands Alexander Lundqvist i TV4 efter mållösa första perioden.

I andra perioden var det sedan Lundqvist själv som spelade fram Lukas Vejdemo till ett friläge och 1–0.

Första nollan för storspelande Larsson

Vid det här läget var Leksand på väg upp på 46 poäng, fyra ifrån HV71 och Örbro, samt säker mark.

– Vi behöver inte sätta på någon show här nu. Det är de som behöver komma framåt, vi ser till att ha med folk hem, tajta i mittzon, och ska kunna få någon spelvändning på dem igen, sade tränaren Johan Hedberg i TV4.

Leksand gjorde precis som Hedberg sa och höll ifrån under tredje perioden, utan att egentligen ge sig iväg på särskilt många offensiva äventyr. LHC plockade ut Waltteri Ignatjew ur sitt mål med en dryg minut kvar i ett sista försök, och inom kort drog även Marcus Karlberg på sig en utvisning för Dala-laget.

52 sekunder av sex mot fyra var dock inte tillräckligt för LHC. Filip Larsson stod emot och blev stor hjälte med sin första nolla sedan återkomsten, via 34 räddningar.

Ett insläppt på 180 minuter: ”Ska inte ge upp”

Sett till formtabellen över de fem senaste matcherna är nu Leksand närmre de fyra bästa lagen än HV71, Linköping, Malmö och Örebro i botten.

– Det kändes skönt, speciellt när man vinner med 1–0. Det var det som krävdes, så det var skönt, säger Larsson till TV4 efter mötet.

– Stabil. Jag tycker att vi gör det bra försvarsmässigt, håller dem på utsidan, och ja, jag ser puckarna bra, så det var ganska lugnt, fortsätter han om sin match.

Vad som gör dessa tre segrar, och åtta poäng, ännu mer imponerade är att ligajumbon endast släppt in ett mål över 180 minuter hockey.

– Jag vet inte riktigt hur det sett ut innan, men jag tycker att vi är grymt tajt bakåt, krigar verkligen och tror på det här. Jag tycker att vi gör mycket bra grejer bakåt som gör att vi kan vinna matcherna, säger Larsson och fortsätter om bottenstriden.

– Sedan dagen jag kom har vi sagt att vi inte ska ge upp trots att vi låg tio poäng bakom. Vi tar match för match så får vi se var det tar oss.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects