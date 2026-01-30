”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Två Sportchefer i HV71 har sjukskrivit sig på grund av näthat och hot. Även Leksands GM Thomas Johansson har utsatts för liknande händelser. Nu berättar trotjänaren Jon Knuts hur han ser på hot och hat i sociala medier.

– När det övergår i hot är det helt förkastligt, säger Knuts till Falu-Kuriren.

Jon Knuts talar ut om näthatet Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl.

Under det senaste decenniet har Leksands Jon Knuts sett hur tonalitet på sociala medier blivit allt mer respektlös. Nu sätter han ner foten i en intervju med Falu-Kuriren.

– Engagemang är en sak. När det övergår i hot är det helt förkastligt, säger trotjänaren till tidningen.

Något som är återkommande i sociala medier är hot och hat, riktat mot sportchefer. I oktober sjukskrevs HV71:s sportchef Björn Liliander på grund av utmattningssyndrom som orsakats av hot och hat. Det gjorde att Fredrik Stillman fick axla rollen som sportchef, men även han sjukskrevs med samma orsaker.

Även Leksands GM Thomas ”Tjomme” Johansson har utsatts för hot, vilket han berättat om i förra veckan.

– Ibland önskar jag nästan att jag kunde stänga mejlkorgen från nedsläpp och 24 timmar framåt. Jag blir som en skittunna för all frustration, sade han då till FK.

Leksands sätt att hantera hatet

Knuts själv berättar för Falu-Kuriren att han inte utsatts för hot, men hatet är omöjligt att komma undan.

– Jag har inte blivit utsatt för hot, men om man läser någon negativ kommentar om sig själv, så blir det ju att man tar till sig. Det finns ju ett talesätt att det krävs tio positiva kommentarer för att väga upp en negativ. Det blir ganska lätt att man blir påverkad, därför försöker jag hålla mig undan, säger han.

För att inte ta åt sig av hatet försöker laget prata med varandra och finnas som stöd. Det finns även en förening som ställer upp ifall någon behöver prata mer, även SICO (spelarfacket) har ett program. Så uppbackning finns att ta hjälp av, men att vara en schysst lagkamrat är något Knuts alltid försöker vara, berättar han.