Filip Larsson kostar inte Leksand någonting

Strax efter att Leksand presenterat Filip Larsson kom uppgifter om en ”mega-lön” i Aftonbladet. För hockeysverige.se berättar nu ”Tjomme” att det inte (!) stämmer.

– Leksands IF betalar inte en krona, skriver sportchefen i ett sms.

Filip Larsson uppges ha fått en ”mega-lön” i Leksand. Foto: Bildbyrån och Aftonbladet (skärmdump).

Att ett Leksands IF, som tidigare haft ekonomiska problem, skulle ge Filip Larsson drygt två miljoner kronor över resterande del av säsongen har väckt reaktioner på sociala medier. Men att klubben betalar nyförvärvet 600 000 kronor i månaden stämmer inte.

Ovanstående berättar sportchefen Thomas Johansson för hockeysverige.se under fredagen.

– Leksands IF betalar inte en krona för Larsson utan det finansieras av utomstående aktörer, skriver ”Tjomme” i ett sms.

Uppgifterna om lönen för Larsson publicerads av Aftonbladet under fredagen.

Avtal med Leksand till 2029

27-årige Filip Larsson kom till Leksand första gången 2023, men gjorde sådan succé så att han snabbt åkte över till Nordamerika. Nu är han tillbaka efter två år i AHL, för Pittsburgh Penguins farmarlag Wilkes-Barre/Scranton Penguins.

Avtalet med Dala-laget är skrivet till 2029.

– Vi har haft en dialog länge med Filip om framtiden och nästa säsong. När vi hittade en väg framåt så öppnades även nutiden upp och Filip uttryckte en vilja att komma redan nu, sade Thomas Johansson på lagets sajt när värvningen stod klar.

– Filips förra resa i Leksands IF gjorde ett starkt avtryck på oss alla. Så skulle vi kunna få Filip till Leksands IF igen så vore detta fantastiskt. Nu är vi där och det skall bli väldigt kul att få se Filip i Leksands färger för att hjälpa oss vinna hockeymatcher framåt.

