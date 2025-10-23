Lars Johansson vet fortfarande inte hur det är att förlora den här säsongen.

På åtta matcher har målvakten åtta segrar – och i kväll storspelade han igen i Frölundas 2-1-seger mot HV71.

– Jag tycker att det känns mycket bättre i år. Nu gäller det bara att vara ödmjuk och jobba på och hålla i den här formen, säger 38-åringen till hockeysverige.se.

Lars Johansson har fortfarande inte förlorat en match den här säsongen. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån & Lukas Stenström

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under torsdagskvällen gästade jumbon serieledarna. HV71 var på besök i Göteborg och var i stort behov av att ta poäng. Trots ett tydligt spelövertag under matchens första tretton minuter kunde HV71 inte sätta pucken i mål bakom Frölundas Lars Johansson.

38-årige målvakten hade under säsongsinledningen vunnit alla sju matcher som han stått i mål. Inför matchen hade Johansson dessutom ett imponerande snitt på 1,14 insläppta mål per 60 spelade minuter. Nu har han förbättrat sin statistik till åtta raka vinster, 95,7 i räddningsprocent och 1,12 GAA.

– Alltid skönt med en vinst. Det är kul, framför allt på hemmaplan. Det har känts jättebra här i början av säsongen, säger Johansson till hockeysverige.se efter matchen.

Starka på returerna: “Är suveränt”

Den största skillnaden till att det stod 2-0 för Frölunda efter två perioder är spelet framför egen målvakt. Båda målen kom efter att HV:s Frederik Dichow släppt en retur och Frölunda lyckats trycka in pucken.

Hemmalaget har varit väldigt bra på att plocka undan farliga returer och hjälpa sin målvakt. Något som Johansson även bekräftar.

– Det är suveränt! Vi har inte ändrat jättemycket och har samma backar kvar från förra säsongen. Så vi har bra kommunikation och bra samspel. Laget spelar bra framför mig. Jag har gett laget chansen att vinna och de har gett mig chansen att vinna, säger målvakten.

Lars Johansson hade en hel del att göra mot HV71, men höll tätt igen. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Lars Johansson har åtta raka vinster i Frölunda

Johansson, som fortfarande väntar på säsongens första nolla, fick dock se en puck gå förbi. Tidigt i den tredje perioden kunde Jamiro Reber sätta 2-1-målet när HV hade powerplay.

Att hålla nollan betyder dock inte lika mycket för Johansson.

– Det är lugnt, jag försöker hålla förlustnollan intakt istället. Den är viktigare, så det känns skönt att vi kunde vinna idag.

Målvaktsveteranen fortsatte vara stabil efter HV:s reducering och stod för flera starka räddningar. Johansson kunde hålla tätt och därmed fortsätter 38-åringens fina segersvit som nu är uppe på åtta matcher.

– Jag går in för att vinna varje match och försöker hjälpa laget. Det har varit ett bra samspel och en fin start på säsongen, säger Johansson.

38 år – men inte slut än: ”Håller gärna på väldigt länge”

Sett till Johanssons ålder väcks frågan hur länge till han ska vakta kassen. Målvaktens kontrakt med Frölunda sträcker sig fram till säsongen 26/27.

Fortsätter Johansson dock prestera som han har gjort de senaste säsongerna kan det bli flera år innan han lägger skridskorna på hyllan.

– Jag har studsat tillbaka från några helt okej år, men jag tycker att det känns mycket bättre i år! Nu gäller det bara att vara ödmjuk och jobba på och hålla i den här formen, säger Johansson.

Det kan bli många säsonger till om formen håller i sig tänker du?

– Jag tänker inte så mycket på det just nu, skrattar 38-åringen och fortsätter.

– Jag tar det match för match, säsong för säsong. Jag tycker fortfarande att spela hockey är det roligaste jag vet och håller gärna på väldigt, väldigt länge med det! Det är skitkul varje gång man kliver ut på isen, säger Johansson avslutande.

Hur länge Johansson fortsätter spela återstår att se. Behåller han dock i sin nuvarande form kan det bli en lång karriär.

Source: Lars Johansson @ Elite Prospects