Håvard Salsten fick kliva av efter smällen. Foto: Skärmklipp TV4

Superdeal på Hockeysverige Plus: Läs alla våra texter - resten av 2026 - för bara en krona.

Djurgårdens IF Hockey är på besök i Malmö i eftermiddag för att bryta den negativa trenden på fem raka förluster.

Redan i matchens andra minut åkte Håvard Salsten på en tuff tackling när Lauri Pajuniemi sänkte Djurgrådsforwarden bakom gästernas kasse. Norrmannen vände upp bakom mål och stötte då på Pajuniemi som satte in en rejäl bröstvärmare. Tackling såg ut även ta i huvudet på Salsten, men efter videobedömning valde domarna att fria och inte ta någon utvisning på finländaren.

Något som fick Robert Kimby att reagera i DIF-båset och ifråga sätta belsutet.

Salsten låg kvar på isen en lång stund innan han fick hjälp av isen och vandrade ut i omklädningsrummet - men återvände sedan till spel igen.

-- Jag känner mig bra, men vi får ta en koll i omklädningsrummet och se om det blir nåt mer, säger Salsten i TV4 i första periodpaus.

Djurgården i underläge

Knappt halvvägs in i matchen kom nästa smäll för Djurgården när Malmö Redhawks tog ledningen efter att ha dominerat de första tio minuterna. Axel Sundberg kunde styra in ett avslut framför Helleberg.

Matchen pågår!