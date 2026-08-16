Gaths nolltolerans: "Gillar inte att fuska"

Mikael Gath. Foto: Bildbyrån

Timrå inledde säsongen med att vinna SCA-cupen mot Brynäs IF under helgen. Den nye huvudtränaren Mikael Gath håller på att sätta ett nytt försvarsspel, och det kommer bli ett tajt Timrå som många lag kommer ställas mot i höst.

En sak som Gath har varit väldigt tydlig med mot spelartruppen är vad han tycker om spelare som filmar.

I ett tal till spelarna inför säsongen, som filmades av klubbens Youtube-kanal, säger Gath:

”Vi gör allt för att vinna, förutom en sak: Inga jävla divings”.

Mikael Gath om filmningar

I podden Nedsläpp Timrå utvecklar Mikael Gath synen på filmningar.

– Ska jag vara riktigt ärlig? Jag avskyr det. Jag vill absolut inte se någon av mina spelare göra det. Jag tycker att det har blivit en alldeles för stor del av hockeyn, säger han i podden.

För Gath handlar det om att ha ett lag med rätt värderingar.

– Står jag och väljer mellan två spelare som jag kanske tycker är likvärdiga, så kanske det är den saken som gör att man inte spelar.