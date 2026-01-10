”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Matchen stod och vägde mellan Örebro och Malmö.

Då klev David Quenneville fram med ett mål och en assist i slutperioden.

Avgörandet? Det stod nyförvärvet Jesse Ylönen för.

Jesse Ylönen blev målskytt. Foto: Johan Bernström / BILDBYRÅN / COP 119 / JB0261

Malmö Redhawks superform fick sig en rejäl törn på lördagen, efter Örebros starka sista period. Hemma i Behrn Arena tog Örebro tre jätteviktiga poäng i bottenstriden.

De senaste veckorna har HV71 och Leksands IF börjat knappa in på övriga i tabellen, och så smått börjat jämna till ställningen gentemot lagen ovanför. Men på förhand var lördagens match tuff, då Malmö var bland de formstarkaste i ligan.

Örebro tog dock grepp om matchen och höll det spelmässigt sett över hela matchen.

Men efter Örebros ledningsmål som Teemu Turunen stod för, kvitterade Seth Barton för Malmö i den andra perioden något orättvist. Efter att ha assisterat till ledningsmålet för närkingarna i första perioden, stod han för andraassisten till 2–1 genom Kalle Kossila.

Senare gjorde han själv 3–1. David Quenneville stod därmed bakom samtliga Örebros mål och var en riktig katalysator i offensiven för laget.

Debutanten gjorde mål

Malmö skapade nerv i matchen i powerplay, med bara åtta minuter kvar. Då stod Fredrik Händemark för reduceringen, bara fyra sekunder in i powerplayspelet. De senaste månaderna har det varit en framgångsfaktor för Malmö att vara starka i den spelformen.

Men – vem annars än Jesse Ylönen, klev fram och avgjorde för Örebro. Med sitt 4–2 mål, gjorde han alltså mål i sin debut efter att ha lämnat Djurgården så sent som i går.

Med sina tre poäng ligger David Qunneville tvåa i poängligan för backar på 30 poäng, och tvåa i skytteligan för backar med tolv mål. I båda tabellerna ligger han fortsatt bakom Skellefteås Jonathan Pudas som varit lysande i år.