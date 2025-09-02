Lade av i våras – nu är legendaren klar för ny roll
Följ HockeySverige på
Google news
Robert Rosén vägrar lämna Växjö Lakers helt.
Efter att ha lagt av för andra gången på ett år – är han nu anställd hos smålandsklubbens kansli.
– Jag är supertaggad och ödmjuk över att komma igång med nya utmaningen i livet och ser fram emot att lära känna alla medarbetare och partners bättre, säger Robert Rosén till föreningens hemsida.
Robert Rosén lade ned karriären 2024. Men legendaren kände följaktligen att hockeyn lockade för mycket och det blev spel i våras för Växjö Lakers.
Efter kvartsfinalsexiten mot Luleå i våras tog karriären slut en andra gång.
561 poäng på 777 matcher i grundserien, plus 85 poäng på 135 slutspelsmatcher blev det för centern under åren i Växjö. 38-åringen har spel för Sochi i Ryssland på meritlistan. Han hann även med spel i moderklubben Alvesta, Osby, AIK och MoDo i Sverige.
”Jag är supertaggad”
Nu står det klart att han stannar i Växjö. Men den här gången blir det ingen comeback som spelare.
På tisdagen meddelar föreningen att Rosén blir anställd på kansliet. Detta på 50 procent i en roll inom samhällsengagemang och försäljning.
– Jag är supertaggad och ödmjuk över att komma igång med nya utmaningen i livet och ser fram emot att lära känna alla medarbetare och partners bättre, säger Robert Rosén till föreningens hemsida.
Den här artikeln handlar om: