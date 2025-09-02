Lade av i våras – nu är legendaren klar för ny roll

Robert Rosén vägrar lämna Växjö Lakers helt.

Efter att ha lagt av för andra gången på ett år – är han nu anställd hos smålandsklubbens kansli.

– Jag är supertaggad och ödmjuk över att komma igång med nya utmaningen i livet och ser fram emot att lära känna alla medarbetare och partners bättre, säger Robert Rosén till föreningens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Robert Rosén lade ned karriären 2024. Men legendaren kände följaktligen att hockeyn lockade för mycket och det blev spel i våras för Växjö Lakers.

Efter kvartsfinalsexiten mot Luleå i våras tog karriären slut en andra gång.

561 poäng på 777 matcher i grundserien, plus 85 poäng på 135 slutspelsmatcher blev det för centern under åren i Växjö. 38-åringen har spel för Sochi i Ryssland på meritlistan. Han hann även med spel i moderklubben Alvesta, Osby, AIK och MoDo i Sverige.

Nu står det klart att han stannar i Växjö. Men den här gången blir det ingen comeback som spelare.

På tisdagen meddelar föreningen att Rosén blir anställd på kansliet. Detta på 50 procent i en roll inom samhällsengagemang och försäljning.

