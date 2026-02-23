Streckrysarna – så här slutar det enligt statistiken

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det är sju omgångar kvar av SHL – där det är dramatik kring i princip varje streck. Här kommer en stor genomgång av kvalstriden, play in-kampen, racet om topp sex och om vilka som tar seriesegern.

Domen över Leksand: Har vaknat försent.

Djurgården och Färjestads kräftgång.

”Det här lär bli ett drama ända in på målsnöret”

Skellefteå stormar mot seriesegern.

Det drar ihop sig i SHL där det kommer att leva kring varje streck hela vägen in i mål. Nere i botten är det fortsatt fyra lag som är i riskzonen. Samtidigt som play in-striden tätnar där både Färjestad och Djurgården har stagnerande formkurvor. Kring topp sex är det otroligt jämnt där det kan komma att handla om en målskillnadsaffär i slutändan.

Samtidigt är det stor dramatik kring förstaplatsen – där Skellefteå just nu ångar på rejält och har seglat fram som den stora favoriten.

Här kollar vi närmare på poängsnitt de senaste 15 matcherna. Var hamnar lagen om de fortsätter med det snittet? Och vad krävs för att exempelvis Leksand ska ta sig över kvalstrecket?