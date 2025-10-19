Lördagsmötet mellan Skellefteå och Malmö rörde upp en hel del känslor. Nu riskerar Janne Kuokkanen att stängas av för sin huvudtackling på Oliver Okuliar.

Kuokkanen får matchstraff när Okuliar blöder rejält. Foto: Bildbyrån/Johan Löf och TV4 (skärmdump).

Det var med 25 minuter spelade mot Skellefteå som Janne Kuokkanen satte Malmö i en tuff sits. Huvudtacklingen på Oliver Okuliar resulterade i ett matchstraff och i efterföljande powerplay gick hemmalaget ifrån till 2–0, 3–0 och 4–0.



Nu ser Kuokkanen och Malmö ut att straffas ytterligare. Stjärnan är nämligen anmäld till disciplinnämnden.



”Pucken är i Skellefteås försvarszon när Nr 8 i Skellefteå Oliver Okuliar försöker sparka med sig pucken. När han vänder sig om så kommer Kuokkanen med fart och tacklar med sin högra axel i en uppåtgående rörese som träffar med kraft i huvudet på Okuliar”, står det på SHL:s hemsida i anmälan.



Ett beslut väntas komma under lördagen.



– Jag tycker att den är solklar. Den tar rakt i huvudet och är från ”blind side”. Ofta tycker jag att man har ett ansvar i färdriktningen, den här kommer betydligt längre bak än så. Inget att snacka om, sade Staffan Kronwall i TV4:s sändning av 5–1-matchen.



Det hela följdes även av ett uppmärksammat bråk där Johan Ivarsson öste kritik över hela Skellefteå som stad.



– Det är så varenda gång man är här uppe. Det är gnäll, gnäll, gnäll, både från spelare och ledare och läktare. Det är patetiskt. Tyvärr faller vi in i det och det bir lite frustration, sade han bland annat i TV4.