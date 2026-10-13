Lag för lag: Så är kontraktsläget i SHL

Även om SHL-säsongen 2026/27 precis har kommit igång och inte ens är en månad gammal har klubbarnas sportchefer redan börjat blicka framåt till 2027/28. Det är nu under hösten som grundarbetet ska läggas inför nästa års truppbygge där klubbarna i första hand sorterar vilka spelare som ska få förnyade kontrakt.

Bara sedan säsongsstarten har profiler som Pontus Johansson, Melker Thelin, Radim Zohorna, Hugo Fransson, Mark Friedman och Pontus Andreasson skrivit nya kontrakt med sina klubbar. Fler lär också vänta då klubbarna vill säkra upp spelarna med utgående kontrakt.

Här går vi igenom kontraktsläget i alla 14 SHL-lag och listar samtliga spelare under kontrakt samt spelarna som behöver nya avtal. I skrivande stund är det 146 spelare i SHL som har utgående kontrakt efter årets säsong. Björklöven har flest spelare med kontrakt som löper ut medan Örebro har färst spelare på utgående avtal.

Så är kontraktsläget i SHL – klubb för klubb: