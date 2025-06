Problemet åtgärdat (?): ”Ett långsiktigt beslut”

Problemen i det ena knät ska vara åtgärdade.

Nu ger Joel Lassinantti en uppdatering kring ingreppet och återhämtningsplanen.

– Det kändes rätt att göra det här nu, säger Luleå-målvakten till NSD.

Joel Lassinantti. Foto: Bildbyrån/Fredrik Karlsson.

Mitt under SM-guldsäsongen med Luleå togs Joel Lassinantti tillfälligt ur både träning och matchspel för att rehabilitera en knäskada. Detta efter en längre tids besvär.



Nu berättar huvudpersonen själv, samt fysansvarige Mattias Waaranperä, att det hela är åtgärdat.



– Det är något han, i perioder, har störts av under en längre tid och när problemet kom tillbaka enades vi om att det var bäst gå in i knät och se hur det såg ut, säger Waaranperä till NSD under torsdagen och syftar på det ingrepp som nu har gjorts efter det glädjefyllda slutet på 2024/25.



Joel Lassinantti fortsätter själv.



– Jag vill bli kvitt problemet och känna mig hundraprocentig i stället för åttio- eller nittioprocent, som jag har gjort ibland, och det var ett långsiktigt beslut som jag hoppas ska förlänga min karriär. Jag vill ju kunna spela hockey även efter mitt nuvarande kontrakt har gått ut, säger han till tidningen.

Då kan Lassinantti vara redo: ”Mitt mål är”

Efter 2022/23 då Lassinantti även fick chansen i Tre Kronor igen, har han endast kommit upp i runt 20 matcher två grundserier i rad. Under det gångna året var det delvis på grund av skada, men även på grund av Matteus Ward som hittade fin form under året och blev förstemålvakt när guldet skulle säkras i slutspelet. Lassinantti stannade på tre matcher efter grundserien.



– Jag kommer behöva vara lite försiktig nu i början, men jag kommer kunna börja träna ganska tidigt, och mitt mål är att kunna vara med när vi har vårt första ispass i början av augusti. Om det sedan skulle visa sig att jag behöver någon vecka till så får det väl vara så, säger Joel Lassinantti till NSD.



Waaranperä förklarar.



– Han hade inga strukturella skador i knät, men ortopeden fixade till några små grejer och spolade rent, så det kommer att vara ömt och stelt i någon vecka, säger han.