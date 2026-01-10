Klubbikonens glädje – målskytt i jubileumsmatch

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Pär Lindholm gjorde sin 500:e Skellefteå-match på lördagen.

Då gav han laget ledningen i segermatchen mot Växjö (6–3).

– Han gör det riktigt, riktigt snyggt, konstaterar Lars Lindberg i TV4.

Pär Lindholm hyllas på hemmais. Foto: Johan Löf / BILDBYRÅN / COP 230 / JH0084

Få spelare har personifierat Skellefteå AIK under en längre tid som Pär Lindholm.

Förutom ett par utlandsäventyr i NHL och KHL, har han spelat för klubben sedan 2014/2015. Fostrad i klubben spelade han i Hockeyettan och Hockeyallsvenskan i några år innan han återvände.

På lördagen var det dags för Pär Lindholm att göra sin 500:e match för klubben och då gav han Skellefteå ledningen i toppmötet med Växjö Lakers.

– Han gör det riktigt, riktigt snyggt, konstaterar Lars Lindberg i TV4 om målet.

Eftermiddagen gick sedan ännu mer i hans smak. I den andra perioden var han dessutom med och spelade fram till Oliver Okuliars 3–0 mål.

Däremellan hade Max Krogdahl utökat till 2–0.

Delade ut en vänsterkrok

I den tredje perioden blev det både slagsmål – och dramatik.

Växjö stod för en ruggigt vass inledning av slutperioden och hade säkerligen fått sig en rejäl uppsträckare av tränare Björn Hellkvist.

Efter 1.03 reducerade Karl Henriksson till 1–3, och bara 18 sekunder senare gjorde Felix Robert 2–3.

Senare i perioden efter en hetsk situation valde målskytten Oliver Okuliar att ge Keegan Lowe en rejäl vänsterkrok i ansiktet. Båda blev utvisade för osportsligt uppträdande och bråket fortsatte från varsitt utvisningsbås.

Förlusten öppnar för Malmö

Strax därpå gav Lars Bryggman sitt Skellefteå andrum med ett 4–2 mål och senare gjorde även Jonathan Pudas mål. Skellefteå gick därmed ifrån till en säker seger till slut.

Men lagen skulle göra varsitt mål till, genom Valter Lindberg (Skellefteå) och Ville Svensson (Växjö).

Skellefteå går därmed upp på 71 poäng. Nu har man nio poäng upp till serieledande Frölunda och åtta poäng ner till Rögle som är trea (med en match mindre spelad).

Växjös förlust innebär samtidigt att man ligger kvar på samma poäng som Malmö, som möter Örebro på bortais senare i kväll.