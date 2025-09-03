Klev av efter tuffa tacklingen: ”Hade definitivt kunnat bli värre”

Det var under slutet av andra perioden i träningsmatchen mellan Leksand och Örebro som forwarden Dennis Altörn åkte på en rejäl tackling. 20-åringen tvingades lämna matchen och kom inte till spel i den tredje perioden.

– Ingen idé att riskera något, säger han till Falu-Kuriren.

Dennis Altörn under en träningsmatch mot Mora.

Foto: Bildbyrån.

Med bara fyra minuter kvar av den andra perioden delade Örebros Linus Arnesson ut en tackling på Leksands 20-årige forward Dennis Altörn. Det var i samband med att Altörn försökte ta in pucken i offensiv zon som tacklingen delades ut.

Altörn lämnade isen och kom inte till spel under resten av matchen. Forwarden gav dock lugnande besked till Falu-Kuriren efter drabbningen.

– Det känns ändå bra. Jag kände lätt illamående så det var en säkerhetsåtgärd. Jag kunde ta emot mig rätt bra med handen, så det hade definitivt kunnat bli värre. Det känns okej ändå i huvudet och nacken och så vidare, säger han.

”Vi har en hel säsong framför oss”

Altörn menar att han var sugen på att återvända till isen och slutföra matchen, men ville ta det säkra före det osäkra.

– Spela vill man alltid, men sedan får man i samråd med fysion komma överens om vad som är bäst. Det är fortfarande träningsmatcher och vi har en hel säsong framför oss, så det är väl ingen idé att riskera något.

Träningsmatchen slutade i en vinst 6-5 för Leksand efter avgörande straffar och en kvittering med två sekunder kvar. Härnäst väntar en träningsmatch mot Timrå och vare sig Altörn kommer komma till spel är oklart. Enligt Leksands tränare Johan Hedberg bör dock Joonas Lyytinen och Peter Cehlarik vara tillbaka lagom till matchen mot Timrå.

