Klart: Stjärnan lämnar Växjö

Emil Larmi, 28, har varit en toppmålvakt i SHL sedan han kom till Växjö säsongen 2021/22.

Nu står det klart att han lämnar föreningen.

Emil Larmi har vunnit JVM, SHL och den finska ligan. Han har också vunnit Stefan Liv-memorial för priset som slutspelets MVP när laget vann guld 2022/23. Under säsongen, som inte har gått så bra som det brukar för Växjö, har Larmi på 32 matcher släppt in 76 mål i grundserien. Lite mer än vad Växjö är vana vid att släppa in, om man jämför med 22/23 släppte han ”bara” in 50 mål på 31 matcher.

Han ersätter Larmi

Men nu står det helt klart att han inte kommer att spela vidare i Växjö Lakers. Det har ryktats lite om Färjestad, som har haft en katastrofal säsong på målvaktssidan och haft enorma problem med just målvaktsspelet. Däremot finns det inte mycket att rapportera kring vad gäller hans nästa klubbadress riktigt ännu.

Växjö har dock redan lyckats bygga om sin målvaktssida. Förutom Adam Åhman, som har gjort en fin säsong som back-up och spelade fyra slutspelsmatcher, kommer en ny målvakt in. I början av mars kunde Expressen berätta att Ludvig Persson i Brynäs ersätter Emil Larmi.