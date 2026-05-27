Klart: Värvar SHL-backen

Niklas Nilsson har gjort 97 matcher i SHL. Nu är han klar för Södertälje.

Niklas Nilsson är klar för Södertälje. Foto: Bildbyrån.

Efter att ha fått sparsamt med speltid lånades Niklas Nilsson ut från Örebro till såväl BIK Karlskoga som finska TPS förra säsongen. Nu lämnar han Örebro permanent.

22-åringen, som fyller 23 i sommar, är nämligen klar för Södertälje. Det meddelar klubben via sina sociala medier. Där skriver klubben också att Nilsson skrivit på ett ettårskontrakt.

Niklas Nilsson kom till Örebros J18-lag 2019 och jobbade sig sen hela vägen upp till A-laget där det blev 97 SHL-matcher och fem slutspelsmatcher. Han har också 48 allsvenska matcher på meritlistan. 42 för Nybro 2023/2024 och sex för BIK under förra säsongen.

Förra säsongen samlade han erfarenhet från spel på hög nivå i både SHL och finska Liiga, nu väntar nästa kapitel i Södertälje.



Vi är väldigt glada över att kunna hälsa backen Niklas Nilsson varmt välkommen till SSK efter att han skrivit på ett ettårskontrakt 💛💙 pic.twitter.com/TOwdIxdncz — Södertälje Sportklubb (@SodertaljeSK) May 27, 2026

