KLART: Karlkvist väljer att stanna i Örebro

Patrik Karlkvist har förlängt sitt avtal i Örebro.

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Det var en minst sagt tung förlängning Örebro Hockey kunde presentera sent under onsdagskvällen, även om Expressen tidigare rapporterat att det varit på gång. Det hela tar dock inte ifrån hur viktigt beslutet från Patrik Karlkvist är – beslutet att nobba spel utomlands och istället skriva på ett nytt avtal i SHL-klubben.

Karlkvists tidigare avtal gick ut efter 2026/27, men byts nu mot ett skrivet till 2030.

– Det är så klart väldigt glädjande att vi redan nu kan presentera en förlängning med Patrik. Det är inget att sticka under stolen med att Patrik är en viktig spelare för oss, både på och utanför isen. Han har under flera år visat att han är en toppspelare i ligan och att vi nu kan fortsatta bygga vidare på det vi påbörjat tillsammans känns otroligt bra, säger sportchefen Henrik Löwdahl.

Att den 34-årige stjärnan övervägt att spela utomlands efter kommande säsong var något Expressen uppgav i sitt avslöjande tidigare i augusti.

Återförenas med Filander: "Har med beslutet att göra"

Den gångna säsongen var det endast Jonathan Dahlén, Rickard Hugg och Oscar Lindberg som gjorde fler poäng i SHL än Patrik Karlkvist. Det efter att han anslutit från Oskarshamn inför 2024/25.

– Ganska enkelt egentligen. Jag sa någon gång i somras att jag hade tankar på att vänta, men sen har jag haft bra snack med Henrik (Löwdahl) och Tony (Mårtensson). Det känns som att vi är inne på en positiv resa och hela klubben vill väldigt mycket, så det är svårt att inte vilja stanna, säger han själv om beslutet i Örebros kanaler.

Till 2026/27 återförenas SHL-stjärnan också med Martin Filander, som var hans tränare under tre år i IKO.

– Han betyder ganska mycket. När nyheten om att han skulle ta över kom ut blev man extra taggad. Jag har spelat under honom förut och vi vet var vi har varandra. Jag gillar honom och jag tror att det är ömsesidigt, så det är klart att det har med beslutet att göra också, säger han.