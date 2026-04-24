KLART: Återvänder – blir kollega till Hall

Luleå Hockey fortsätter att förstärka tränarsidan. In som assisterande tränare kommer Pär Arlbrandt.

Pär Arlbrandt är klar för Luleå Hockey.

Luleå Hockey har nyligen gjort klart med Dennis Hall som ersättare till ”Bulan” i rollen som huvudtränare. Nu förstärker ledarstaben ytterligare.

– Det känns jättebra att vi får in Pär Arlbrandt i tränarteamet inför kommande säsong. Han hade en riktigt bra karriär som spelare och har de senaste säsongerna visat både intresse och kunnande som tränare. Och med sin bakgrund kommer vi bland annat få stor nytta av honom i arbetet med forwards och powerplay, säger klubbens GM Thomas Fröberg till lagets sajt.

Återvänder till Luleå: ”Trivdes väldigt bra”

43-åringen kommer senast från en tränarpost i den schweiziska klubben SCL Tigers. Innan Schweiz gjorde han två säsonger i SHL med Linköping.

Tidigare har Arlbrandt varit i Luleå som spelare, nu kommer han tillbaka som tränare, ett uppdrag han ser fram emot.

– Jag trivdes väldigt bra i Luleå Hockey som spelare och känner att det kommer bli en rolig och inspirerande utmaning att återvända som tränare. Det finns inget bättre än att få vara med om några adrenalinfyllda kvällar i veckan och att få vara en del av den speciella lagtillhörigheten som finns i både med- och motgång inom hockeyn, säger lagets nya assisterande tränare till hemsidan.

Kontraktet sträcker sig över de tre kommande säsongerna.

